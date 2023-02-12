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1 час назад

Нутрициолог рассказал, какой фрукт нельзя есть на натощак

Lenta.ruиещё 1

Нутрициолог Игорь Строков назвал продукт, который рекомендуется не есть на завтрак, поскольку он может принести больше вреда, чем пользы. По его словам, стоит воздержаться от употребления бананов натощак, сообщает «Медик Форум».

Нутрициолог рассказал, какой фрукт нельзя есть на натощак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Насыщенные минералами, витаминами и клетчаткой, бананы обладают неоспоримой пользой для здоровья. Однако употребление его натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем», — заявил специалист.

По его словам, в бананах содержатся полезные для здоровья магний и калий, однако их прием натощак может навредить организму, нарушая кислотно-щелочной баланс, из-за чего временно повышается щелочность крови. В связи с этим появляется вероятность высвобождения кислотно-буферных соединений для восстановления баланса крови, однако, если этого не происходит, есть вероятность смещения кислотно-щелочного баланса организма в сторону повышения (ацидоз) или понижения (алкалоз) кислотности.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, что борьба с тревогой, злостью и стрессом поможет избавиться от привычки переедать. Она отметила, что люди едят по двум причинам — из-за голода и стресса.

Здоровье,Елена Свиридова,
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