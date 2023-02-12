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1 час назад

Как справиться с усталостью в конце зимы: 8 советов

Секрет Фирмы

До конца календарной зимы осталось чуть больше пары недель. Хотя погода в марте в российской средней полосе редко отличается от зимней, стоит уже задуматься, как мы встретим журчание ручьёв и трели первых перелётных птиц. А если серьёзно, к концу зимы силы обычно на исходе, особенно у тех, кто все холода много работал и/или вёл не слишком здоровый образ жизни.

Как справиться с усталостью в конце зимы: 8 советов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Итак, солнца всё ещё мало, а овощи в магазинах в рамках сезонных колебаний не всем по карману. Несколько месяцев как физической активности стало меньше, а сидения перед монитором — ещё больше. От чего тут, собственно, здороветь?

Чтобы помочь нам справиться с этой постоянной усталостью и прочими прелестями зимнего синдрома, диетолог из Сербии Ана Тодорович предлагает следовать в основном простым, но достаточно действенным советам. Нужно:

  • почаще гулять на свежем воздухе, а на выходных отправляться за город или в парк;
  • по возможности минимум 15–20 минут в день проводить на солнце;
  • есть меньше жирного и жареного;
  • съедать за день не меньше 400 г овощей и фруктов;
  • пить в день не меньше 2 л воды, а при занятиях спортом — больше;
  • бросить курить и меньше пить алкоголя;
  • стараться грамотно справляться со стрессом;
  • заняться спортом — тем его видом, который принесёт удовольствие именно вам.

Ранее нутрициолог назвала витамины, которых не хватает почти всем россиянам. Речь идёт прежде всего о витамине D, а также В12, поскольку железодефицитная анемия — это достаточно распространённое заболевание.

Здоровье,
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