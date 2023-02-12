Как справиться с усталостью в конце зимы: 8 советов

До конца календарной зимы осталось чуть больше пары недель. Хотя погода в марте в российской средней полосе редко отличается от зимней, стоит уже задуматься, как мы встретим журчание ручьёв и трели первых перелётных птиц. А если серьёзно, к концу зимы силы обычно на исходе, особенно у тех, кто все холода много работал и/или вёл не слишком здоровый образ жизни.
Итак, солнца всё ещё мало, а овощи в магазинах в рамках сезонных колебаний не всем по карману. Несколько месяцев как физической активности стало меньше, а сидения перед монитором — ещё больше. От чего тут, собственно, здороветь?
Чтобы помочь нам справиться с этой постоянной усталостью и прочими прелестями зимнего синдрома, диетолог из Сербии Ана Тодорович предлагает следовать в основном простым, но достаточно действенным советам. Нужно:
Ранее нутрициолог назвала витамины, которых не хватает почти всем россиянам. Речь идёт прежде всего о витамине D, а также В12, поскольку железодефицитная анемия — это достаточно распространённое заболевание.