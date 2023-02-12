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3 часа назад

Нутрициолог назвала продукты, снижающие риск образования тромбов

Москва24

Регулярное употребление вишни, зеленого чая и жирной рыбы может снизить риск образования тромбов. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Продукты, снижающие риск образования тромбов
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Тромбы возникают постоянно, когда мы порежемся, ударимся. Но они рассасываются естественным путем и никакого вреда обычно не наносят. А есть те, которые остаются, разрастаются и потом могут быть причиной больших проблем, вплоть до летального исхода", – объяснила она.

По словам нутрициолога, опасные тромбы возникают из-за нездорового рациона питания, избыточного веса, малоподвижного образа жизни. Однако есть продукты, уменьшающие риск развития таких соединений в сосудах. Например, вишня: в ней содержится кумарин, который снижает густоту крови.

"Горсточка поможет нам в том, чтобы не образовывались тромбы, а также чтобы мы высыпались", – отметила Панова.

Снижает риск развития тромбоза и зеленый чай. В нем есть рутин, который блокирует ферменты, способствующие выработке тромбов. Одна-две чашки зеленого чая в день точно не помешают.

Следующий продукт – подсолнечное масло. "Самое главное, чтобы это было не рафинированное, а пахнущее масло. Там очень много антиоксидантов, в том числе витамин Е, который мешает выработке тромбоцитов и, соответственно, образованию тромбов", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".

Также следует включить в рацион печень трески – она содержит гепарин. Можно есть этот продукт раз в неделю, например, намазывать на хлеб или сочетать с отварными яйцами и зеленым луком.

Еще один – жирная рыба, например селедка. В ней есть омега 3 – полиненасыщенная жирная кислота. Она нам нужна для того, чтобы у нас не образовалось скопление тромбоцитов и не появлялись тромбы. Если мы потребляем рыбу раз в неделю, это замечательная профилактика тромбоза.

Здоровье,Ольга Панова,
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