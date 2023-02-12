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59 минут назад

Психолог перечислила ежедневные привычки, разрушающие мозг

Москва24

Постоянное использование гаджетов, недосып и неправильное чтение книг могут ослабить мозг и сделать человека легкой добычей для манипуляторов. Об этом Москве 24 рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог ЦКБ управления делами президента РФ Галина Ткаченко.

Психолог перечислила ежедневные привычки, разрушающие мозг
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"После скроллинга (просматривание. – Прим. ред.) социальных сетей и постоянного просмотра смешных видео к нам поступает очень некачественная информация. Мозг фактически начинает лениться, он не усваивает нужного и полезного. Психологи называют такую информацию "интеллектуальным фастфудом", – объяснила Ткаченко.

Видео дня

По словам эксперта, смотреть ролики и ленты соцсетей можно, но не часто. Иначе при чтении статьи или книги станет сложнее получать полезные знания.

Вторая привычка, от которой страдает мозг, – проблемы со сном.

Сомнологи смогли доказать, что, если человек хронически недосыпает, страдают префронтальные зоны мозга, которые располагаются в лобных долях. А здесь находится центр управления контроля и программирования поведения. В результате снижается аналитическая деятельность, очень сильно страдает критическое мышление.

Также мозгу не идет на пользу неправильное чтение книг. По мнению эксперта, нельзя одновременно уделять внимание сразу нескольким произведениям, так как в этом случае невозможно уловить посыл текста. "Мозг находится в раздрае из-за огромного количества информации. Причем она совершенно бессмысленная и не полезная, потому что человек не понимает сути прочитанного", – объяснила специалист в интервью программе "Доктор 24".

В результате мозг перегревается и отключается, а вместе с тем пропадает критическое мышление. Это приводит к тому, что риск стать жертвой манипуляций возрастает, предупредила Ткаченко.

"Если человек не постигает что-то, не учит, на место незаполненной ниши приходит интеллектуальный хлам с различными ложными стереотипами. Так он очень быстро становится жертвой манипуляторов. Чем больше межнейронных связей образуется, тем крепче головной мозг", – заключила психолог.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, о чем может говорить нарушение сна. По словам специалиста, это симптом тревожно-депрессивных расстройств. Они могут выразиться в затрудненном засыпании или в пробуждении задолго до будильника.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/12022023/546634?utm_source=CopyBuf

Здоровье,Георгий Костюк,
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