Названы необычные свойства сушеной хурмы при раке

В хурме содержится большое количество полезных питательных веществ, которые повышают сопротивляемость организма заболеваниям.

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Диетологи называют сушеную хурму вкусным и полезным перекусом. Ее можно применять в качестве натурального подсластителя к чаю и другим напиткам.

Сушеная хурма урепляет имунную систему. Фрукт богат натуральными сахарами, витаминами, минералами и антиоксидантами.

В период смены времен года стоит включить хурму в район. Это поможет защитить организм от простуды и инфекционных заболеваний.

Употреблять хурму нужно и для улучшения работы пищеварительной системы, так как она снизит уровень холестерина в крови. Хурма полезна для здоровья глаз и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.

Медики отмечают, что ежедневно можно употреблять не более 1–2 штук в день. Это снизить риск развития сердечного приступа и предотвратит развитие рака.