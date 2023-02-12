Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
57 минут назад

Названы необычные свойства сушеной хурмы при раке

runews24.ru

В хурме содержится большое количество полезных питательных веществ, которые повышают сопротивляемость организма заболеваниям.

Названы необычные свойства сушеной хурмы при раке
Фото: runews24.rurunews24.ru

Диетологи называют сушеную хурму вкусным и полезным перекусом. Ее можно применять в качестве натурального подсластителя к чаю и другим напиткам.

Сушеная хурма урепляет имунную систему. Фрукт богат натуральными сахарами, витаминами, минералами и антиоксидантами.

В период смены времен года стоит включить хурму в район. Это поможет защитить организм от простуды и инфекционных заболеваний.

Употреблять хурму нужно и для улучшения работы пищеварительной системы, так как она снизит уровень холестерина в крови. Хурма полезна для здоровья глаз и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы.

Медики отмечают, что ежедневно можно употреблять не более 1–2 штук в день. Это снизить риск развития сердечного приступа и предотвратит развитие рака.

Хурма также способствует выведению токсинов, которые накапливаются в организме из-за неправильных пищевых привычек.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители