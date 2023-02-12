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33 минуты назад

Врачи рассказали, почему женщинам нельзя постоянно поднимать тяжести

Секрет Фирмы

Сейчас почти повсеместно можно увидеть ту самую «сильную и независимую», которая несёт гигантские пакеты весом чуть меньше неё самой. И так изо дня в день после работы. Сильные женщины, конечно, восхищают, только организм за постоянные нагрузки спасибо им не скажет. Врачи заявили, что есть уйма подтверждённых неприятных последствий, если женщина продолжит потакать ребёнку, который просится на ручки, или тащить пакеты с недельным запасом продуктов из супермаркета.

Почему женщинам нельзя постоянно поднимать тяжести
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам гинеколога-эндокринолога клиники Пирогова на Васильевском острове и кандидата медицинских наук Марины Лисянской, у каждой третьей женщины наблюдается опущение матки. Это осложнение как раз связано с постоянным подъёмом тяжестей.

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Конечно, не всё стоит списывать на нагрузку, тут может сработать и наследственность. К тому же риск заработать опущение матки также растёт у рожавших женщин, особенно если она родила настоящего богатыря. Сказывается также и сидячий образ жизни.

Есть несколько признаков опущения матки:

  • ощущение инородного тела в области влагалища;
  • учащенное (и как правило безболезненное) мочеиспускание или ложные позывы к нему;
  • ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;
  • боли во время полового акта;
  • тупые болевые ощущения в нижней части живота.

В целом, чтобы не спровоцировать такое осложнение, необходимо разумно подходить к физическим нагрузкам и не поднимать тяжести.

Врач-травматолог-ортопед и главный внештатный специалист Ленинградской области Антон Марич добавил: помимо проблем с маткой, в организме женщин возникает перенапряжение мышц. В конце концов у вас постоянно будет что-то болеть.

«Боль может возникать в разных отделах, но чаще всего болит спина в области поясницы. Болевые ощущения резкие, стреляющие. Как правило, причиной становится сдавливание нервных корешков или спинномозговых нервов», — пояснил Марич.

Помимо болей, развиваются различные неврологические расстройства. В тяжёлых случаях, в зависимости от уровня поражения, могут наблюдаться нарушения мочеиспускания, дефекации, двигательной активности ног и чувствительности в ногах.

Здоровье,
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