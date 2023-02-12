Тренер рассказал, как избавиться от жира на животе

Тренер Тайлер Рид перечислил пять эффективных способов, которые, по его словам, помогут быстро избавиться от жира в области живота. Его советы опубликованы на портале Eat This, Not That.

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По словам Рида, важными составляющими в борьбе с жиром на животе должны стать высокоинтенсивные интервальные тренировки. Он утверждает, что такой вид физической активности сжигает гораздо больше калорий за меньший промежуток времени и дает общий метаболический импульс, нежели стационарные кардиотренировки.

Также он отметил важность здорового и полноценного сна и суточный калораж – съедать, по словам тренера, нужно на 500 ккал меньше, чем вы способны сжигать за день.

Помимо этого Тайлер посоветовал увеличить интенсивность физических нагрузок в обыденной жизни, например, предпочитать лифту подъем по лестнице. Еще он отметил, что хорошим решением будет добавить в программу тренировок силовые упражнения для наращивания мышечной массы.