Врач объяснила, как получить максимальный результат от диеты

Многие люди придерживаются диет, однако не всегда получают желаемый результат. Врач Ясна Вуйичич указала на основные принципы эффективного похудения.

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Специалист призвала выбирать правильную диету. Лучше всего подойдет персональный рацион. Необходимо, чтобы разработкой меню занимался эксперт. В противном случае рацион может навредить организму. При индивидуальном подходе к питанию диету соблюдать гораздо проще.

Вуйичич также подчеркнула, что есть утром необходимо. Игнорируя этот прием пищи, человек может переесть в обед. На завтрак врач посоветовала употреблять больше белка и клетчатки. На стол можно положить такие продукты как сыр, йогурт, фрукты и другие.