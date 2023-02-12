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2 часа назад

Врач Вуйичич объяснила, как получить максимальный результат от диеты

Слово и Дело

Многие люди придерживаются диет, однако не всегда получают желаемый результат. Врач Ясна Вуйичич указала на основные принципы эффективного похудения.

Врач объяснила, как получить максимальный результат от диеты
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Специалист призвала выбирать правильную диету. Лучше всего подойдет персональный рацион. Необходимо, чтобы разработкой меню занимался эксперт. В противном случае рацион может навредить организму. При индивидуальном подходе к питанию диету соблюдать гораздо проще.

Вуйичич также подчеркнула, что есть утром необходимо. Игнорируя этот прием пищи, человек может переесть в обед. На завтрак врач посоветовала употреблять больше белка и клетчатки. На стол можно положить такие продукты как сыр, йогурт, фрукты и другие.

Третий принцип заключается в том, чтобы не переедать перед сном. Привычка употреблять много еды в данном случае может обернуться повышением уровня сахара в крови. Это негативно влияет на процесс сжигания жира. Эксперт призвала придерживаться простого правила. Нужно поужинать за три часа до сна. После этого важно отказаться от перекусов.

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