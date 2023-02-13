Врач-гинеколог Елена Томлина рассказала россиянам, могут ли гормональные препараты спровоцировать развитие рака.
Как рассказала медик, в некоторых случаях гормональные препараты являются единственным средством помощи для пациентов. Однако из-за их приема могут появиться побочные эффекты, поэтому их должен назначать лечащий врач, который ежегодно подбирает оптимальную дозировку и оценивает риски для здоровья.
"И не только онкологии, но и других недугов, плоть до возможного появления лишнего веса", – цитирует Томлину интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Она добавила, что, согласно множеству исследований, связь между гормональной терапией и развитием рака не была найдена.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что онколог Минздрава РФ связал развитие рака с бесконтрольным приемом БАДов.