Как рассказала медик, в некоторых случаях гормональные препараты являются единственным средством помощи для пациентов. Однако из-за их приема могут появиться побочные эффекты, поэтому их должен назначать лечащий врач, который ежегодно подбирает оптимальную дозировку и оценивает риски для здоровья.