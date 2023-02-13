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44 минуты назад

Российский гинеколог оценила риск развития онкологии из-за приема гормонов

Vse42.ru

Врач-гинеколог Елена Томлина рассказала россиянам, могут ли гормональные препараты спровоцировать развитие рака.

Как рассказала медик, в некоторых случаях гормональные препараты являются единственным средством помощи для пациентов. Однако из-за их приема могут появиться побочные эффекты, поэтому их должен назначать лечащий врач, который ежегодно подбирает оптимальную дозировку и оценивает риски для здоровья.

"И не только онкологии, но и других недугов, плоть до возможного появления лишнего веса", – цитирует Томлину интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Она добавила, что, согласно множеству исследований, связь между гормональной терапией и развитием рака не была найдена.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что онколог Минздрава РФ связал развитие рака с бесконтрольным приемом БАДов.

Здоровье,Видео,Минздрав РФ,
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