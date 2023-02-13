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1 час назад

Удаление волос из носа может привести к смертельной болезни

Секрет Фирмыиещё 2

Торчащие из носа волосы — пожалуй, одна из самых неприятных и отталкивающих деталей во внешности. Некоторые люди стараются как-то решить эту проблему. К примеру, выдернуть их при помощи пинцета. Оказывается, так делать не стоит. Отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что резкое удаление волос может привести к смертельно опасной болезни — тромбозу синуса.

Удаление волос из носа может привести к смертельной болезни
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Когда резко вырываешь волос, могут появиться воспаления или даже кровотечение, а потом может вообще возникнуть нагноение. В результате образуется сикоз преддверия носа, а при запущенном лечении нагноение перейдёт в сосуды головного мозга, что уже становится смертельно опасным случаем для человека, объяснил врач.

Зайцев назвал синусный тромбоз крайне тяжёлым состоянием, которое лечится в реанимации с большим количеством антибиотиков. При этом болезнь развивается очень быстро, отметил он.

«Иногда за 2–3 дня доходит до крайней терминальной стадии, при этом человек не придаёт этому никакого значения. Люди, которые испытали такое заболевание, получают урок на всю оставшуюся жизнь», — сказал лор.

Кстати, многие люди умирают от этого заболевания, летальность достигает более 50%. Что же делать, чтобы болезнь у вас не возникла? Врач порекомендовал очень аккуратно срезать волоски тупоконечными ножницами, не травмируя преддверие носа.

Опасно не только удалять волосы из носа резкими движениями, но и постоянно использовать капли. Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что вечное брызганье в пазухи может отрицательно влиять на слизистую и даже привести к её атрофическим изменениям и появлению корочек. Как же избавиться от зависимости? Врач дала несколько советов.

Здоровье,Владимир Зайцев,
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