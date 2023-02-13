Как избавиться от жира на животе с помощью подручных средств

Физиотерапевт Лидия Риз назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств дома. Об этом сообщает The Sun.

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Врач заявила, что дома можно выполнять по 20 скручиваний с кухонным полотенцем на каждую сторону. Также она посоветовала использовать книгу как утяжелитель. В этом случае нужно лечь на пол, оторвать спину и ноги от пола и положить книгу на голени. Далее нужно поднимать и опускать ноги по 20 раз.

Также Риз посоветовала работать с подушкой. При этом нужно лечь на спину, вытянуть ноги и руки, держась руками за подушку. Далее нужно медленно отрывать верхнюю часть тела от пола и отводить руки с подушкой вперед. Упражнение необходимо повторить десять раз.