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2 часа назад

Врач назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств

Lenta.ru

Физиотерапевт Лидия Риз назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств дома. Об этом сообщает The Sun.

Как избавиться от жира на животе с помощью подручных средств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач заявила, что дома можно выполнять по 20 скручиваний с кухонным полотенцем на каждую сторону. Также она посоветовала использовать книгу как утяжелитель. В этом случае нужно лечь на пол, оторвать спину и ноги от пола и положить книгу на голени. Далее нужно поднимать и опускать ноги по 20 раз.

Также Риз посоветовала работать с подушкой. При этом нужно лечь на спину, вытянуть ноги и руки, держась руками за подушку. Далее нужно медленно отрывать верхнюю часть тела от пола и отводить руки с подушкой вперед. Упражнение необходимо повторить десять раз.

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