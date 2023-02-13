Что такое «Cемена для ушей»: украшение или лечение

Необычный аксессуар уже оценили звезды Голливуда и популярные блогеры.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На красной дорожке одного из мероприятий в Голливуде репортеры и фотографы с интересом разглядывали Гвинет Пэлтроу. И дело бы совсем не в элегантном платье блондинки или необычном макияже. Даже роскошные бриллианты на актрисе не вызвали столько внимания, как едва заметные золотые точки на ее ушах. Они располагались на раковине и внутри нее.

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Странное украшение? Новый тренд?

Вскоре с такими же золотинками появилась Пенелопа Крус, Сальма Хайек и многие другие звезды. Так «Семена для ушей» стали настоящим трендом, блогеры с радостью демонстрируют ушные раковины, украшенные золотыми точками. Все они, как один, уверяют, что «семена» — не просто украшение, а настоящая лечебная процедура, которая помогает чувствовать себя значительно лучше.

Истоки в древности

То, что в последние месяцы неожиданно стало настоящим трендом, на самом деле, было известно еще в Древнем Китае. Лекари практиковали акупунктуру и считали, что на ушах расположено несколько десятков точек, напрямую связанных с разными органами. Воздействуя на них, можно повлиять на общее самочувствие.

Но в далекие времена в качестве инструмента использовали семена тысячеголова: их втыкали в уши. Не очень гигиенично и весьма болезненно. Акупунктура остается популярной, но методы стали куда более мягкими.

Новое старое изобретение

Теперь в качестве «Семян для ушей» используют металлические позолоченные капельки на клейкой основе: они не прокалывают кожу, а воздействуют на точку с помощью давления на нее.

Такой способ изобрела специалист по иглоукалыванию Мона Дан. Она рассказала, что многие пациенты, почувствовав положительное влияние акупунктуры, хотят продолжить сеансы самостоятельно. Набор позволяет разместить семена на ушной раковине за несколько минут.

При этом расположение бусинок можно варьировать, в зависимости от нужного эффекта. Адепты иглоукалывания уверены, что так можно избавиться от гинекологических проблем, стать более бодрым и сконцентрированным, уменьшить аппетит, настроить работу ЖКТ.

Лечение или украшение?