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2 часа назад

Диетолог Белоусова рассказала о причинах ожирения у подростков

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова назвала причины ожирения у подростков.

Диетолог рассказала о причинах ожирения у подростков
Фото: RT на русскомRT на русском

«Во-первых, уже несколько поколений подростков растут на фастфуде, который вошёл в повседневный рацион очень многих семей. Любовь к нему прививается с детства. Во-вторых, на рост заболеваемости влияет доступность стритфуда для подростков», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ещё одна причина — здоровое и рациональное питание сейчас «на волне», но специальной программы по борьбе с проблемой на практике нет.

Как отметила Белоусова, дети и подростки относятся к питанию с позиции вкусно или невкусно, а о том, полезно это или нет, начинают задумываться ближе к 18—19 годам.

Ранее, как сообщало ФАН, врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Здоровье,
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