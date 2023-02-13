Диетолог рассказала о причинах ожирения у подростков

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова назвала причины ожирения у подростков.

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«Во-первых, уже несколько поколений подростков растут на фастфуде, который вошёл в повседневный рацион очень многих семей. Любовь к нему прививается с детства. Во-вторых, на рост заболеваемости влияет доступность стритфуда для подростков», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ещё одна причина — здоровое и рациональное питание сейчас «на волне», но специальной программы по борьбе с проблемой на практике нет.

Как отметила Белоусова, дети и подростки относятся к питанию с позиции вкусно или невкусно, а о том, полезно это или нет, начинают задумываться ближе к 18—19 годам.