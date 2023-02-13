Названы цветы, которые точно не стоит дарить любимой

Впереди самый романтичный день в году — День святого Валентина. А это значит, что мужчины ломанутся в цветочные магазины для покупки самого распространённого презента для своей любимой — за букетом цветов. Но если вы не до конца знаете предпочтения своей половинки, то букет надо выбирать с учётом возможных последствий для здоровья.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач-терапевт, пульмонолог Юлиан Карпов назвал пять цветов, которые лучше не дарить любимой, если вы не в курсе насчёт её вкусов и недугов.

По словам Юлиана Карпова, заведующего 3-м инфекционным отделением Клинической больницы Святителя Луки, среди цветов по частоте развития неприятных ощущений при контакте лидируют лилия, черёмуха, ландыш, фиалка и сирень.

Для начала эти цветы — довольно мощные аллергены. Лучше не покупать их второй половинке, если не знаете, есть ли у неё аллергия. А ещё у этих цветов довольно специфическое воздействие ароматизирующих веществ.

Прежде всего они воздействуют на сосудистый тонус, вызывая головокружение, головные боли и чувство тошноты.

А вот по словам аллерголога-иммунолога Елены Парецкой, есть и самые безопасные цветы. Среди них эксперты обычно выделяют орхидеи, розы, нарциссы, тюльпаны и суккуленты.

«В то же время важно помнить, что совершенно безопасных цветов нет. Реакция возможна на любые из них. Есть простое правило: старайтесь выбирать букеты из цветов без запаха, без заметных на глаз областей пыльцы», — предупредила врач.

Кстати, иногда и сами женщины могут не знать об аллергии. Так что если они получили цветы и заметили какую-то необычную реакцию со стороны организма, то лучше сразу избавиться от букета. Ради своей же безопасности.