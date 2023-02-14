Значение родинок у женщин: на лице, шее, руках, спине

Родинки есть на теле каждого человека, и мы чаще всего не обращаем на них внимания. Но знали ли вы, что практически каждая из них имеет своё особое значение?

Фото: CoLady CoLady

Сегодня мы расскажем вам, что означают родинки, располагающиеся на разных частях тела женщины.

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Родинки на лице — значение

Самыми значимыми считаются родинки, находящиеся на лице, при этом насчитывается более сотни мест их расположения, казалось, на таком небольшом участке.

Каждая из родинок на лице — это своеобразный энергетический канал, наделяющий женщину определёнными качествами и талантами.

Рассмотрим наиболее значимые места расположения родинок на лице женщины:

Над губой слева. Наделяет свою обладательницу лёгким, весёлым нравом, с некоторым легкомыслием. Авантюрный характер часто толкает женщин с родинкой над губой слева на поиски приключений. Они очень сексуальны и пользуются популярностью у мужчин, что не мешает им быть верными жёнами и отличными матерями.

Над губой справа. А здесь полная противоположность варианту, описанному выше. Женщина с родинкой над губой справа — сильная, волевая, целеустремлённая, бескомпромиссная, ответственная. Ради достижения карьерных высот может «идти по головам». Строга и мало эмоциональна как со своим супругом, так и с детьми.

На щеке. Дамы, имеющие «мушку» на щёчках, обладают природным магнетизмом и очарованием. Они спокойно относятся к частой смене партнёров, так как их главная цель — найти идеальную любовь, которая подарит им безмерное счастье.

На правой щеке. Страстные натуры, окунающиеся в отношения с головой, не замечая при этом недостатков партнёра, что рано или поздно приводит их к глубокому разочарованию.

На левой щеке. Сентиментальные барышни, нуждающиеся в приключениях и новых ощущениях, как в воздухе. Часто склонны к преувеличенным переживаниям и депрессивным состояниям. Из отрицательных качеств — капризность, истеричность, склочность.

На лбу. Обладательницы родинок на лбу очень умны, обладают ярко выраженными лидерскими качествами и неиссякаемой жизненной энергией. Отметина, расположенная у переносицы, наделяет женщину экстрасенсорными способностями. Родинка у самых волос сулит успех, а если она находится ещё и с правой стороны, то материальное благополучие обеспечено на долгие годы.

Итак, родинки на лице, придают женщине не только особый шарм, но подчёркивают особенности её личности и характера.

Родинка на шее

«Мушка» на шее, чаще всего, сулит женщине необыкновенное везение в разных сферах жизни. При этом она очень постоянна в своих привязанностях и, если по каким-то причинам партнёр её покидает, она долго не вступает в новые отношения.

Также женщины с родинкой на шее — отличные хозяйки и матери.

Единственное исключение — если метка располагается на задней стороне шеи, то путь к успеху будет довольно сложным.

Родинки на руках

Родинки на руках, так же, как и на шее, дарят девушкам удачу, особенно если они расположены на внешней стороне. Чем их больше, тем вероятнее счастливая любовь и крепкий брак.

Считается, что две родинки на предплечье, расположенные рядом друг с другом и имеющие одинаковый размер, имеют верные и преданные натуры, совершенно несклонные к предательству.

трудолюбие;

стремление к успеху;

верность убеждениям;

сила духа;

доброта;

забота. Родинка на левой ладони наделяет женщину такими качествами, как:

Родинка на любом из пальцев левой ладони — особый знак чувственной натуры, обладающей волшебной «манкостью» для представителей сильной половины человечества.

Отметины на левой ладони могут говорить о склонности к хитрости и вранью в мелочах.

Метки на правой руке могут быть у дам, имеющих высокоразвитую интуицию, вплоть до способности к предсказаниям.

Если есть метка на левом или правом запястье, то она предрекает достижение высоких результатов на профессиональном поприще.

Родинки на спине

Немногие знают, что родинки, расположенные на спине, могут многое рассказать о том, какой женщина была в прошлом воплощении.

Чаще всего, они указывают на то, сколько предательств она пережила в предыдущих жизнях. Чтобы предотвратить их в нынешнем воплощении, специалисты рекомендуют женщине быть крайне осторожной с другими людьми. Открывать свою душу можно только проверенным временем людям.

Около плеч. Такая женщина — поклонница спорта и здорового образа жизни. Она не только сама занимается фитнесом, но и старается привлечь к нему своих родных и близких.

Много родинок в верхней части спины, могут быть признаком слабой натуры, легко поддающейся чужому влиянию, особенно если оно идёт со стороны мужчины. Кроме того, женщина, спина которой усыпана отметинами, имеет слабое здоровье как физическое, так и психическое.

Если «мушки» усыпали левую часть спины, то это гарант отменного юмора, способности к иронии и самоиронии.

Кроме того, такие дамы имеют повышенную популярность у мужчин благодаря своей врождённой сексуальности и женственности. Родинки, находящиеся между лопаток ближе к шее, предрекают сложный жизненный путь. Также имеет большое значение, в какой части спины находится родинка:

Если же больше всего родинок у женщины находится с правой стороны спины, то без постоянной поддержки мужчины жить ей будет крайне сложно.

Если много родинок на теле

Народные поверья говорят, что если всё тело женщины буквально усыпано родниками, то она непременно будет счастливой. Но работает это правило, только в том случае, если их нельзя разглядеть все, даже в зеркало.

Даже одна родинка, недоступная глазу, способна подарить счастье, богатство и везение.

Важно! Считается, что нельзя заниматься подсчётом родинок, потому что как только будет известно точное их количество, удача сразу же отвернётся.

Особенным везением можно считать, если родинки образуют какую-либо фигуру. Например, треугольник — предвестник большой счастливой любви на протяжении всей жизни.

Много родинок на животе у женщины предрекают ей многодетное материнство.

Многих женщин пугает обилие родинок на их теле, так как бытует мнение, что это один из признаков меланомы (злокачественного новообразования на коже).