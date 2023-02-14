Гинеколог рассказал, как отсрочить менопаузу

«Бывают ситуации, когда заместительная гормональная терапия может вернуть месячные. Но если в семье у всех женщин старшего поколения климакс начинается рано, то сделать ничего нельзя — это генетика. От рождения у женщины есть 250-400 тысяч яйцеклеток в среднем, они тратятся в течение жизни. Некоторые яйцеклетки умирают, так и не вступив в фазу овуляции. Бывает, что у девочки от рождения мало яйцеклеток. Может, что-то влияло на маму во время беременности», — объясняет Евгения.