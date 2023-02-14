Гинеколог рассказал, как отсрочить менопаузу

Менопауза не приговор, не спешите смириться с тем, что старость на пороге. С помощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ) можно выиграть ещё несколько лет молодости и репродуктивной функциональности. Как это сделать, «Клопс» рассказала калининградский гинеколог-эндокринолог Евгения Логинова.
Средний возраст наступления менопаузы в России — 49—50 лет. Даже при незначительных симптомах приближающегося климакса нужно обратиться к доктору. Гинеколог возьмёт анализы, проведёт УЗИ и назначит лечение.
«Бывают ситуации, когда заместительная гормональная терапия может вернуть месячные. Но если в семье у всех женщин старшего поколения климакс начинается рано, то сделать ничего нельзя — это генетика. От рождения у женщины есть 250-400 тысяч яйцеклеток в среднем, они тратятся в течение жизни. Некоторые яйцеклетки умирают, так и не вступив в фазу овуляции. Бывает, что у девочки от рождения мало яйцеклеток. Может, что-то влияло на маму во время беременности», — объясняет Евгения.
Если менопаузу можно отложить, врач назначит терапию, в том числе фитоэстрогены, чтобы снять симптомы: вагинальную сухость, раздражительность, потливость, недержание мочи при чихании.
«Это естественный процесс, все мы там будем. Меры, которыми мы можем влиять на организм, ограничены, но в наших силах обеспечить лёгкое протекание климактерия. Мы можем профилактировать риски инфаркта, инсульта, оттянуть старение и значительно улучшить качество жизни в период климактерия», — рассказывает Евгения.
Обычно гормоны назначают на 5-7 лет, но пациентки, у которых менопауза наступила рано, принимают терапию дольше.
«Если менопауза наступила в 35, то женщина должна принимать ЗГТ до нормального возраста, когда климактерий бы начался, то есть лет 15», — рассказывает собеседница «Клопс».
С помощью терапии можно снизить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. У многих женщин в климактерии ухудшается состояние костей:
«Случается, что во время простого расчёсывания ломаются косточки кисти».
Отложить менопаузу на 5-10 лет невозможно, но выиграть пару лет современной медицине под силу. Влияет и образ жизни: если девушка неправильно питалась, мало двигалась в течение дня, курила, то у неё климакс начнётся раньше. Менять привычки нужно чем раньше, тем лучше.
Средний возраст наступления климакса в России — 49-50 лет. Калининградский гинеколог Евгения Леонова рассказала, какие неблагоприятные факторы могут ускорить наступление менопаузы.