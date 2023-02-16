Назван способ увеличения эффективности сжигания жира

Международная группа ученых из Каролинского института в Швеции и Копенгагенского университета в Дании назвали способ, как повысить эффективность сжигания жира при занятиях спортом. По их мнению, занятия физической активностью в утреннее время увеличивает метаболизм. Результаты работы описываются в журнале PNAS.

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Известно, что физическая активность в разное время суток может по-разному воздействовать на организм, поскольку биологические процессы зависят от циркадных ритмов клеток.

В процессе исследования авторы заставили лабораторных мышей совершать высокоинтенсивные упражнения, которые выполнялись два раза в течение суток. Все занятия затрагивали или активную или раннюю фазу отдыха, что соответствовало утреннему и вечернему сеансу спорта у людей. Основное внимание было уделено различным биомаркерам метаболизма жиров и тому, какие гены были активны в жировой ткани после тренировки.

Оказалось, что физическая активность в позднее утреннее время увеличивает экспрессию генов, участвующих в расщеплении жировой ткани, выработке тепла и митохондриях в жировой ткани, что в результате ускоряет метаболизм этого вещества.