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25 минут назад

Назван способ увеличения эффективности сжигания жира при занятиях спортом

Lenta.ruиещё 4

Международная группа ученых из Каролинского института в Швеции и Копенгагенского университета в Дании назвали способ, как повысить эффективность сжигания жира при занятиях спортом. По их мнению, занятия физической активностью в утреннее время увеличивает метаболизм. Результаты работы описываются в журнале PNAS.

Назван способ увеличения эффективности сжигания жира
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что физическая активность в разное время суток может по-разному воздействовать на организм, поскольку биологические процессы зависят от циркадных ритмов клеток.

В процессе исследования авторы заставили лабораторных мышей совершать высокоинтенсивные упражнения, которые выполнялись два раза в течение суток. Все занятия затрагивали или активную или раннюю фазу отдыха, что соответствовало утреннему и вечернему сеансу спорта у людей. Основное внимание было уделено различным биомаркерам метаболизма жиров и тому, какие гены были активны в жировой ткани после тренировки.

Оказалось, что физическая активность в позднее утреннее время увеличивает экспрессию генов, участвующих в расщеплении жировой ткани, выработке тепла и митохондриях в жировой ткани, что в результате ускоряет метаболизм этого вещества.

В дальнейшем планируется проверить применимы ли такие выводы к людям. Несмотря на то, что физиологически мыши и люди имеют много общего, эти грызуны ведут ночной образ жизни, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что открытие будет работать на человеке так же.

Здоровье,
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