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49 минут назад

Нарколог посоветовал отказаться от романтического вечера с шампанским и конфетами

Вести Подмосковья

Наступил День всех влюбленных. Для одних наших соотечественников это обычный рабочий вторник, а для других - лишний повод провести романтический вечер с любимым человеком. Некоторые сегодня купят шампанское и конфеты для создания настроения, однако главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин не оценил такой джентльменский набор. Подробнее рассказала пресс-служба ведомства.

Врач посоветовал отказаться от вечера с шампанским и конфетами
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Сладкое вместе со спиртными напитками негативно влияет на организм. Наша печень получает двойную нагрузку, пока перерабатывает алкоголь и сахар одновременно. Да и в целом алкоголь, торты, шоколадки и конфеты оказывают серьезное воздействие на поджелудочную железу. Растет риск развития сахарного диабета второго типа, нарушается обмен веществ», - предупредил Холдин.

Также он напомнил, что употребление спиртного может окончиться алкоголизмом. Нарколог посоветовал провести праздник в театре, сходить на прогулку или просто комфортно отдохнуть дома.

А любители поездок и приключений могут организовать себе тематический тур по деревням Подмосковья с очень даже романтичными названиями. Около указателей на въезде в населенные пункты получится сделать оригинальные парные фотографии. Например, в нашем регионе есть Поцелуево, Сватово, Мужево, Женаткино, Любятино и другие аналогичные места.

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