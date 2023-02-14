Врач посоветовал отказаться от вечера с шампанским и конфетами

Наступил День всех влюбленных. Для одних наших соотечественников это обычный рабочий вторник, а для других - лишний повод провести романтический вечер с любимым человеком. Некоторые сегодня купят шампанское и конфеты для создания настроения, однако главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин не оценил такой джентльменский набор. Подробнее рассказала пресс-служба ведомства.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Сладкое вместе со спиртными напитками негативно влияет на организм. Наша печень получает двойную нагрузку, пока перерабатывает алкоголь и сахар одновременно. Да и в целом алкоголь, торты, шоколадки и конфеты оказывают серьезное воздействие на поджелудочную железу. Растет риск развития сахарного диабета второго типа, нарушается обмен веществ», - предупредил Холдин.

Также он напомнил, что употребление спиртного может окончиться алкоголизмом. Нарколог посоветовал провести праздник в театре, сходить на прогулку или просто комфортно отдохнуть дома.