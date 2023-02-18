К таким продуктам чаще всего относят овощи, фрукты, ягоды и орехи. Благодаря своему составу, суперфуды положительно влияют на состояние кожи, оказывают противовоспалительное действие на организм и придают бодрости. К сожалению, в списках популярных суперфудов в основном находятся экзотические и редкие для наших широт продукты, например, ягоды годжи или грибы рейши.

Обычная свекла, которую мы привыкли добавлять в супы или салаты, на самом деле содержит большое количество полезных витаминов и минералов. Интересно, что еще древние римляне активно употребляли свеклу в пищу. Причем в ход шли не только привычная нам корневая часть, но и зелень. Научно доказано, что употребление стакана свежевыжатого сока из свеклы снижает артериальное давление. Также этот корнеплод положительно влияет на выносливость и увеличивает физическую активность за счет улучшения кровообращения.