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34 минуты назад

Какими полезными свойствами обладает свекла: видео

Стелла Шмель

Суперфудами принято считать продукты, которое содержат большое количество полезных веществ, положительно влияющих на организм.

К таким продуктам чаще всего относят овощи, фрукты, ягоды и орехи. Благодаря своему составу, суперфуды положительно влияют на состояние кожи, оказывают противовоспалительное действие на организм и придают бодрости. К сожалению, в списках популярных суперфудов в основном находятся экзотические и редкие для наших широт продукты, например, ягоды годжи или грибы рейши.

Врач Сергей Малоземов рассказал, почему свекла заслуженно может занять место в списке суперфудов и стать популярным ЗОЖ-продуктом.

Обычная свекла, которую мы привыкли добавлять в супы или салаты, на самом деле содержит большое количество полезных витаминов и минералов. Интересно, что еще древние римляне активно употребляли свеклу в пищу. Причем в ход шли не только привычная нам корневая часть, но и зелень. Научно доказано, что употребление стакана свежевыжатого сока из свеклы снижает артериальное давление. Также этот корнеплод положительно влияет на выносливость и увеличивает физическую активность за счет улучшения кровообращения.

Что нельзя делать, если резко подскочило давление

Подробнее об остальных полезных свойствах свеклы смотрите в видео.

Ранее мы писали об опасностях приема аспирина.

Здоровье,Видео,Сергей Малоземов,
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