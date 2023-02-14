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1 час назад

Инфекционист предупредила о болезнях, которые передаются через поцелуи

Секрет Фирмы

Целоваться приятно. Особенно когда такой повод — День святого Валентина. Но спешим немного испортить романтику, ведь рот не самое чистое место, как бы мы за ним ни следили. Поэтому поцелуй с малознакомым человеком может запомниться вам не только приятным воспоминанием, но и не самыми приятными болезнями. Врач-инфекционист сервиса «Доктис» Татьяна Когут перечислила заразы, которые можно подцепить через поцелуи.

Инфекционист рассказала о болезнях, которые передаются через поцелуи
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам эксперта, при поцелуе передаётся порядка 80 млн бактерий. И ведь примерно 20% из них уникальны, то есть у каждого человека есть свой персональный микробиом во рту. Польза поцелуев в том, что между партнёрами происходит обмен слюной и образуются антитела к чужеродным бактериям друг друга. В каком-то смысле целующиеся люди укрепляют иммунитет друг друга.

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«Повышается сопротивляемость и устойчивость организма к инфекциям, передающимся воздушно-капельным путём. Чем чаще люди целуются, тем эта иммунизация происходит активнее и иммунитет лучше укрепляется», — заявила она «Газете.Ru».

Во время поцелуя из задней доли гипофиза в большом количестве высвобождается окситоцин — гормон счастья. Он подавляет уровень гормона стресса — кортизола, тем самым повышая защитные способности организма. Так что обычно после поцелуев мы чувствуем себя гораздо лучше и счастливее.

Но теперь к не самому приятному. Через поцелуи можно подхватить несколько болезней. Одно из наиболее распространённых заболеваний — вирус герпеса.

«Проявления этого заболевания в острую фазу знакомы многим: небольшие болезненные пузырьки возле губ, носа или даже внутри полости рта, зуд и жжение в поражённой области, небольшое повышение температуры», — пояснила врач.

Большинство людей считаются носителями герпеса, но передаваться он может только в период обострения, который можно заметить — выдают вышеупомянутые пузырьки. Так что в это время целоваться лучше не стоит.

Также с помощью поцелуев может передаться и инфекционный мононуклеоз. Его симптомами считают постоянную усталость, боль в горле, высокую температуру, потерю аппетита и опухание лимфатических узлов с явлениями ангины. Выявить заболевание можно с помощью анализов. Это заболевание считается менее заразным, чем герпес, но в группе риска находятся молодые люди 15–30 лет.

Через поцелуй передаются абсолютно все инфекции, которые распространяются воздушно-капельным путём. Это и грипп, и COVID-19, и аденовирусная инфекция, и прочие острые респираторные вирусные инфекции.

«Однако, вероятнее всего, заражение произойдёт раньше, чем вы перейдёте к поцелуям, достаточно просто находиться в одном помещении, говорить друг с другом», — заключила Когут.

А что ещё характерно для Дня всех влюблённых? Конечно же, букеты цветов. Мужчины в этот день обычно приносят шикарную выручку в цветочные магазины, стараясь приобрести красивую цветочную композицию для своей любимой. Но если отношения начались недавно, то есть риск спровоцировать аллергию, выбрав неправильный цветок. Врач-пульмонолог Юлиан Карпов назвал пять цветов, которые лучше не дарить любимой, если вы не в курсе её вкусов и недугов.

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