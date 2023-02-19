Трещины, шелушения и стянутость кожи — верные спутники холодового дерматита, который остро проявляется в основном в зимний период.

Часто совокупность этих симптомов также называют аллергией на холод. Основным проявлением этого состояния является гиперчувствительность кожи рук при минусовых температурах и в сухом воздухе.

Врач-дерматолог Андрей Шачнев рассказал, как самостоятельно купировать симптомы холодового дерматита.

Наша кожа покрыта гидролипидной оболочкой, которая помогает сохранять нормальный уровень влаги. Низкие температуры нарушают защитный слой эпидермиса, в результате образуются микротрещины, которые провоцируют дальнейшее воспаление.

Чтобы улучшить состояние кожи рук во время холодов, важно защищать их от внешнего воздействия низких температур и сухого воздуха, а также постоянно восполнять липидный баланс с помощью увлажняющих средств с эмолентами. В холодное время года также не стоит забывать о теплых перчатках или варежках, а при мытье посуды дополнительно защищать руки.

Подробнее о том, как справиться с сухостью кожи во время холодов, смотрите в видео.