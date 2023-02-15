Зачем в Китае пьют кипяток по утрам иперед сном

Горячая вода поможет реже болеть, оставаться молодой и красивой.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В Китае на улицах, в офисах, кинотеатрах и любом другом общественном месте можно заметить бойлеры с горячей водой. К ним то и дело подходят люди разных возрастов, наполняют небольшие термосы, которые повсюду носят с собой.

Видео дня

Этой восточной традиции несколько тысяч лет, детей с раннего детства приучают пить горячую воду. Считается, что именно она помогает наладить циркуляцию энергии, поддержать молодость и подарить бодрость.

В школу ребенок берет небольшой термос, который пополняет на переменах в установленных кулерах, начинают день китайцы тоже со стакана горячей воды.

Как правильно пить кипяток

Считается, что температура воды зависит от того, какой цели вы хотите добиться. Так, холодная вода лишь утоляет жажду и восполняет недостаток влаги в организме, жидкость комнатной температуры помогает работе ЖКТ, а кипяток влияет на все системы организма.

В Китае считается, что важно первый стакан воды выпить в течение 10—15 минут после пробуждения, чтобы запустить все системы организма.

Жители Азиатских стран поступают так: проснувшись, они наливают кипяток в чашку и идут умываться. За время чистки зубов, переодевания и других гигиенических процедур вода остывает до 45 градусов, пить ее вполне комфортно и очень полезно.

Важно, чтобы жидкость была «живой» — например, родниковая вода, бутилированная или фильтрованная. Начинайте пить горячую воду постепенно, один-два стакана в день, а в течение двух недель повышайте объем жидкости. Вскоре вы заметите, что стали легче просыпаться, бодрее чувствовать себя в течение дня и реже болеть.

Польза употребления горячей воды

Горячая вода согревает, расширяет сосуды. Если вы начнете употреблять 4—5 стаканов воды в день, то всего через месяц увидите, что кожа стала чистой и сияющей, волосы меньше запутываются, а глаза устают после рабочего дня за компьютером.

Кроме того, помните, что 90% лимфы состоит из воды: если системе недостаточно жидкости, то токсины начинают накапливаться и отравлять организм.

Начав пить горячую воду, вы заметите, что избавились от аллергии, болезней почек и цистита. Кипяток согревает носовые пазухи, избавляет от насморка и улучшает обоняние, а еще значительно повышает иммунитет и защищает от сезонных болезней.