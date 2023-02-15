Невролог перечислила способы, как справиться со стрессом

«Для начала нужно определить, как вы реагируете на стресс. Надо выяснить, что успокаивает. В период острого стресса надо что-то сделать. Кому-то хочется во время стресса замереть, тихо посидеть, но лучше стресс перенаправить. Можно пробежаться, подышать лимоном. Кому-то просто помогает подышать свежим воздухом, кому-то сделать 10 отжиманий, потому что в период острого стресса вырабатываются определённые гормоны. После этих действий лучше заняться физическими упражнениями, потому что в здоровом теле — здоровый дух».