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32 минуты назад

Невролог перечислила способы, как справиться со стрессом

Говорит Москва

Следует переключить внимание с проблемной ситуации.

Невролог перечислила способы, как справиться со стрессом
Фото: unsplashunsplash

Этому будут способствовать пробежка или прогулка на свежем воздухе, физические упражнения, также снизить стресс поможет запах лимона.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-невролог высшей категории Татьяна Вон.

«Для начала нужно определить, как вы реагируете на стресс. Надо выяснить, что успокаивает. В период острого стресса надо что-то сделать. Кому-то хочется во время стресса замереть, тихо посидеть, но лучше стресс перенаправить. Можно пробежаться, подышать лимоном. Кому-то просто помогает подышать свежим воздухом, кому-то сделать 10 отжиманий, потому что в период острого стресса вырабатываются определённые гормоны. После этих действий лучше заняться физическими упражнениями, потому что в здоровом теле — здоровый дух».

Здоровье,
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