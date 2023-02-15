Диетолог назвала продукты, улучшающие работу мозга

«Она защищает нервный импульс, который необходим для полноценного функционирования человека. В организме есть миелиновая изоляция, которую могут повредить разные факторы. Это создает определенные проблемы, которых в норме быть не должно. В зависимости от того, какие связи нарушились, происходят различные проблемы со здоровьем. Например, неправильные сигналы могут спровоцировать нарушения двигательной или речевой активности. Человек понимает все, но при попытке выразить это в словах у него ничего не выходит», — сказала врач.