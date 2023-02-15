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42 минуты назад

Диетолог назвала продукты, улучшающие работу мозга

Вести Подмосковья

Как известно, существуют продукты, которые при употреблении улучшают работу мозга. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По мнению эксперта, особое влияние на мозговую деятельность может оказать омега-3.

Диетолог назвала продукты, улучшающие работу мозга
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Она защищает нервный импульс, который необходим для полноценного функционирования человека. В организме есть миелиновая изоляция, которую могут повредить разные факторы. Это создает определенные проблемы, которых в норме быть не должно. В зависимости от того, какие связи нарушились, происходят различные проблемы со здоровьем. Например, неправильные сигналы могут спровоцировать нарушения двигательной или речевой активности. Человек понимает все, но при попытке выразить это в словах у него ничего не выходит», — сказала врач.

Продукты, содержащие насыщенные жирные кислоты, – это жирная рыба, грецкие орехи, льняное масло.

Витамины группы B

Соломатина отметила, что в группе они усваиваются лучше. Некоторые из них очень важны для работы мозга, к примеру, витамин B12. Он имеется в продуктах животного происхождения – печени, различных видах мяса (в птице, говядине, крольчатине).

Антиоксиданты

Речь идет о витаминах группы P. К ним относятся рутин, кверцетин, рефинатроз, полифинолы. К подобным продуктам Соломатина отнесла чернику, гранат, голубику.

Витамин D

Дефицит данных веществ, считает Соломатина, непосредственно влияет на появление психических расстройств: депрессии, неусидчивости, острых психозов, отсутствия сил. Витамин D содержится в печени трески, жирной рыбе, яйцах.

Магний

Магний помогает снять нервное напряжение. В результате это улучшает мозговую деятельность, сказала диетолог. Среди продуктов, богатых витамином, врач выделила морковь, шпинат, мясо.

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