Зачем женщинам в менопаузе всегда назначают витамин D

Витамин D играет важную роль в здоровье человека. Так, он отвечает за усвоение организмом кальция, без которого невозможна минерализация и рост костей.

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По словам эндокринолога, ведущего специалиста клиники «Семейная» Софьи Цатурян, в связи с этим витамин обязательно нужно принимать детям, поскольку его дефицит может привести к рахиту.

Кроме того, сегодня есть рекомендации по обязательному назначению витамина D женщинам в менопаузе. По мнению специалистов, это поможет избежать остеопороза в будущем