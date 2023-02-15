Зачем женщинам в менопаузе всегда назначают витамин D

Витамин D играет важную роль в здоровье человека. Так, он отвечает за усвоение организмом кальция, без которого невозможна минерализация и рост костей.
По словам эндокринолога, ведущего специалиста клиники «Семейная» Софьи Цатурян, в связи с этим витамин обязательно нужно принимать детям, поскольку его дефицит может привести к рахиту.
Кроме того, сегодня есть рекомендации по обязательному назначению витамина D женщинам в менопаузе. По мнению специалистов, это поможет избежать остеопороза в будущем
Однако точную дозу препарата должен назначить врач, подчеркивает Цатурян.