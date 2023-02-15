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36 минут назад

Специалист рассказала о пользе чеснока

Vse42.ru

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что чеснок полезен для мозга, поскольку защищает от холестерина.

Специалист рассказала о пользе чеснока
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как объясняет специалист, в чесноке содержится клетчатка, которая полезна для мозга. Кроме того, луковичный овощ защищает стенки сосудов от холестерина.

Елена Соломатина отмечает, что чеснок оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает клеткам крови склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах.

Холестерин прикрепляется лишь к воспаленным стенкам сосудов. Гладкую поверхность он заполнять не будет. Об этом пишет Lenta.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о том, что российский специалист предупредил о повышении холестерина из-за колбасы и майонеза.

Здоровье,Елена Соломатина,
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