Тренер назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки

Тренер Анастасия Малявина назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Сначала специалист посоветовала делать массаж стоп. Для это нужно одну ногу вытянуть вперед, а вторую, согнув в колене, придвинуть стопой к себе. Затем нужно растирать стопу руками, разминая пальцы и разогревая всю поверхность.

Далее Малявина предложила сделать следующее упражнение. Пальцами рук необходимо обхватить щиколотку и провести ими вверх до колена, будто надевая чулок. То же самое можно сделать на руках, ведя пальцами от кистей к плечу.

Еще одно упражнение, которое рекомендует выполнять по утрам тренер, направлено на разминку диафрагмы. Перед началом нужно сесть на колени, выпрямить спину и разогреть руки. Далее на вдохе необходимо несильно подхватить пальцами ребра снизу, а на выдохе слегка промассировать это место.

Последнее упражнение для зарядки — массаж ключиц. Малявина советует выполнять его не сразу на обе стороны, а поочередно. Для этого нужно пальцами противоположной руки слегка обхватить кость и, надавливая, провести от центра в сторону.