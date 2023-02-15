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40 минут назад

Тренер назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки

Lenta.ru

Тренер Анастасия Малявина назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки. Ее слова приводит «Чемпионат».

Тренер назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сначала специалист посоветовала делать массаж стоп. Для это нужно одну ногу вытянуть вперед, а вторую, согнув в колене, придвинуть стопой к себе. Затем нужно растирать стопу руками, разминая пальцы и разогревая всю поверхность.

Далее Малявина предложила сделать следующее упражнение. Пальцами рук необходимо обхватить щиколотку и провести ими вверх до колена, будто надевая чулок. То же самое можно сделать на руках, ведя пальцами от кистей к плечу.

Еще одно упражнение, которое рекомендует выполнять по утрам тренер, направлено на разминку диафрагмы. Перед началом нужно сесть на колени, выпрямить спину и разогреть руки. Далее на вдохе необходимо несильно подхватить пальцами ребра снизу, а на выдохе слегка промассировать это место.

Последнее упражнение для зарядки — массаж ключиц. Малявина советует выполнять его не сразу на обе стороны, а поочередно. Для этого нужно пальцами противоположной руки слегка обхватить кость и, надавливая, провести от центра в сторону.

Ранее тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке.

Здоровье,Анастасия Малявина,
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