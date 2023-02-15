3 черты характера, которые есть у всех долгожителей

Как сохранить ясное сознание и молодость духа?

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Вы замечали, что все долгожители чем-то похожи друг на друга? Все дело в том, что их действительно объединяют общие черты, а какие именно, это мы решили выяснить вместе с психологом. А вдруг и вы обладаете этими качествами?

Всегда на позитиве

Оптимизм нужен всем нам, однако в современном мире очень сложно настроиться на позитивную волну, из-за чего в обществе цветут и пахнут психические расстройства и депрессии различной сложности. Тем временем люди, которые умеют находить положительные моменты даже в самых сложных ситуациях живут на несколько лет дольше, и это отмечают многие ученые. Подумайте, как много стресса в вашей жизни и чтоо вы можете сделать, чтобы принести в свои будни чуть больше радости?

Вы умеете отдыхать

Да-да, отдых важен не меньше, чем усердная работа. Наш мозг работает без перерывов, несложно представить, какую нагрузку он выдерживает в ситуациях, когда человек забывает об отдыхе даже в выходные. Психологи настаивают, что у нас должны быть разгрузочные дни хотя бы несколько раз в неделю. Найдите оптимальный способ, который помогает вам забыть о работе на несколько часов в день, и при этом вы сможете полностью расслабиться. Это могут быть сеансы массажа, спа-процедуры, танцы, фитнес и т. д.

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