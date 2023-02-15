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1 час назад

3 черты характера, которые есть у всех долгожителей

WomanHit.ru

Как сохранить ясное сознание и молодость духа?

3 черты характера, которые есть у всех долгожителей
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вы замечали, что все долгожители чем-то похожи друг на друга? Все дело в том, что их действительно объединяют общие черты, а какие именно, это мы решили выяснить вместе с психологом. А вдруг и вы обладаете этими качествами?

Всегда на позитиве

Оптимизм нужен всем нам, однако в современном мире очень сложно настроиться на позитивную волну, из-за чего в обществе цветут и пахнут психические расстройства и депрессии различной сложности. Тем временем люди, которые умеют находить положительные моменты даже в самых сложных ситуациях живут на несколько лет дольше, и это отмечают многие ученые. Подумайте, как много стресса в вашей жизни и чтоо вы можете сделать, чтобы принести в свои будни чуть больше радости?

Вы умеете отдыхать

Да-да, отдых важен не меньше, чем усердная работа. Наш мозг работает без перерывов, несложно представить, какую нагрузку он выдерживает в ситуациях, когда человек забывает об отдыхе даже в выходные. Психологи настаивают, что у нас должны быть разгрузочные дни хотя бы несколько раз в неделю. Найдите оптимальный способ, который помогает вам забыть о работе на несколько часов в день, и при этом вы сможете полностью расслабиться. Это могут быть сеансы массажа, спа-процедуры, танцы, фитнес и т. д.

Вы жадно поглощаете новую информацию

Пока человек готов учиться, узнавать как можно больше нового, старение, по крайне мере, ментальное ему не грозит. Совсем не обязательно записываться на курсы по изучению очередного языка, будет достаточно еженедельного просмотра сложных фильмов, брать новую книгу раз в несколько месяцев и пытаться больше разговаривать с друзьями, а не переписываться в мессенджерах. Занимательная деятельность позволяет мозгу образовывать нейронные связи, а это прямой путь, если не к вечной, то к долгой молодости.

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