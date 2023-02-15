Диетолог и кардиолог Светлана Павличенко заявила, что кофе полезен для сердца и почек. Подробностями исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" поделилась в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперт, этот популярный напиток снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития повреждения почек, аритмий и даже смертность от всех причин.

Павличенко также отметила, что в одном из исследований ученых из Великобритании было доказано кардиопротективное действие кофе. Кроме этого, употребление этого напитка может способствовать снижению риска цирроза печени и значительно снижать частоту развития гепатоцеллюлярной карциномы печени.