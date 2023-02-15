Косметолог: ботокс поможет справиться с ночным скрежетом зубов и мигренями

«С эстетической целью иногда можно обойтись однократной коррекцией ботулотоксином, но, к сожалению, не всегда. Иногда для получения более качественного результата необходима консультация стоматолога и даже может быть в дополнение назначено лечение у ортодонта в зависимости уже от показаний пациента», — отметила Петраш.