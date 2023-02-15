Косметолог: ботокс поможет справиться с ночным скрежетом зубов и мигренями

Сильно гипертрофированная жевательная мышца зачастую является причиной непроизвольного ночного скрежетания зубами (бруксизма), которое влечет за собой расшатывание зубов, повреждение эмали, шум в ушах и даже мигрень, рассказала в беседе с Life пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. По ее словам, с бруксизмом поможет справиться ботокс.
«С эстетической целью иногда можно обойтись однократной коррекцией ботулотоксином, но, к сожалению, не всегда. Иногда для получения более качественного результата необходима консультация стоматолога и даже может быть в дополнение назначено лечение у ортодонта в зависимости уже от показаний пациента», — отметила Петраш.
Она пояснила, что процедура ботулинотерапии проводится под аппликационной анестезией. По ее словам, препарат вводится в жевательные мышцы согласно заранее сделанной врачом разметке.