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23 минуты назад

Терапевт назвал факторы, способствующие набору лишнего веса

Inc-News

Ни для кого не секрет, что стать стройнее помогает правильное питание и здоровый образ жизни. Однако есть ряд причин, по которым вы можете набирать вес, даже будучи подвижным и не злоупотребляя вредной едой. Их назвал терапевт Кирилл Белан:

Терапевт назвал факторы, способствующие набору лишнего веса
Фото: Inc-NewsInc-News

Стресс

Гормон стресса кортизол повышает уровень холестерина и глюкозы в крови, что неминуемо приводит к набору дополнительных килограммов. Поэтому желающим похудеть рекомендуется оградить себя от лишних переживаний.

Недосып

Недостаток сна — тоже стресс для организма, поэтому при недосыпе активно вырабатывается кортизол. Кроме того, недостаточный сон способствует повышению уровня грелина (гормона голода). Вывод парадоксален, тем не менее — чтобы не полнеть, нужно спать.

Недостаток клетчатки

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, повышает "разнообразие" бактерий в кишечнике — именно они препятствуют набору веса. "Чем меньше разнообразие кишечной микробиоты, тем больше у человека жировых накоплений. И наоборот: наиболее богатый «ассортимент» бактерий отмечается у самых стройных", — делится наблюдениями Кирилл Белан. Клетчаткой богаты фрукты и овощи, а также бобы, поэтому стоит срочно включить их в рацион.

Дефицит солнца

Витамин D, получаемый нами из солнечного света, дарит не только позитивное настроение, но и стройную талию. Всё дело в том, что в погожие дни в организме активно вырабатывается серотонин. Он притупляет чувство голода.

Здоровье,
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