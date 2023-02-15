Терапевт назвал факторы, способствующие набору лишнего веса

Ни для кого не секрет, что стать стройнее помогает правильное питание и здоровый образ жизни. Однако есть ряд причин, по которым вы можете набирать вес, даже будучи подвижным и не злоупотребляя вредной едой. Их назвал терапевт Кирилл Белан:
Гормон стресса кортизол повышает уровень холестерина и глюкозы в крови, что неминуемо приводит к набору дополнительных килограммов. Поэтому желающим похудеть рекомендуется оградить себя от лишних переживаний.
Недостаток сна — тоже стресс для организма, поэтому при недосыпе активно вырабатывается кортизол. Кроме того, недостаточный сон способствует повышению уровня грелина (гормона голода). Вывод парадоксален, тем не менее — чтобы не полнеть, нужно спать.
Употребление продуктов, богатых клетчаткой, повышает "разнообразие" бактерий в кишечнике — именно они препятствуют набору веса. "Чем меньше разнообразие кишечной микробиоты, тем больше у человека жировых накоплений. И наоборот: наиболее богатый «ассортимент» бактерий отмечается у самых стройных", — делится наблюдениями Кирилл Белан. Клетчаткой богаты фрукты и овощи, а также бобы, поэтому стоит срочно включить их в рацион.
Витамин D, получаемый нами из солнечного света, дарит не только позитивное настроение, но и стройную талию. Всё дело в том, что в погожие дни в организме активно вырабатывается серотонин. Он притупляет чувство голода.