Терапевт назвал факторы, способствующие набору лишнего веса

Ни для кого не секрет, что стать стройнее помогает правильное питание и здоровый образ жизни. Однако есть ряд причин, по которым вы можете набирать вес, даже будучи подвижным и не злоупотребляя вредной едой. Их назвал терапевт Кирилл Белан:

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Стресс

Гормон стресса кортизол повышает уровень холестерина и глюкозы в крови, что неминуемо приводит к набору дополнительных килограммов. Поэтому желающим похудеть рекомендуется оградить себя от лишних переживаний.

Недосып

Недостаток сна — тоже стресс для организма, поэтому при недосыпе активно вырабатывается кортизол. Кроме того, недостаточный сон способствует повышению уровня грелина (гормона голода). Вывод парадоксален, тем не менее — чтобы не полнеть, нужно спать.

Недостаток клетчатки

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, повышает "разнообразие" бактерий в кишечнике — именно они препятствуют набору веса. "Чем меньше разнообразие кишечной микробиоты, тем больше у человека жировых накоплений. И наоборот: наиболее богатый «ассортимент» бактерий отмечается у самых стройных", — делится наблюдениями Кирилл Белан. Клетчаткой богаты фрукты и овощи, а также бобы, поэтому стоит срочно включить их в рацион.

Дефицит солнца