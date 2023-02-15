10 правил, чтобы держать мозг и тело в тонусе в любом возрасте

Рассказываем, от чего зависит качество жизни.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, на состояние здоровья человека и фактическую продолжительность жизни влияют несколько факторов. А именно:

Видео дня

Так сложилось, что в нашей стране люди пожилого возраста и молодые не придерживаются активного образа жизни. Почему? В первом случае мешают лишний вес, одышка, нестабильное артериальное давление, проблемы с суставами и позвоночником. Во втором — лень, работа, бытовые заботы. Но всё это можно исправить.

Уменьшение калорийности питания

Чтобы избежать набора лишнего веса, и, как следствие, повышенной нагрузки на сердце, суставы и позвоночник, стоит ограничивать калорийность суточного рациона.

Питание должно строго соответствовать фактическим энергозатратам пожилых людей, которые значительно снижаются по мере старения организма.

До 65 лет калорийность должна составлять 2400–2600 ккал. Старше 65 лет — снижена до 2100 кал.

Увеличение количества овощей и фруктов, белка

Фрукты и овощи богаты клетчаткой, что улучшает работу кишечника. Белок — это строительный материал для мышц. Выбирайте нежирные сорта рыбы и мяса, кисломолочную продукцию (творог, молоко) и растительный белок (соя, орехи).

Соблюдение питьевого режима

Употребление большого количества воды каждый день очень важно для общего состояния здоровья. Это хорошо для всех органов, сердечно-сосудистой системы. Почему? Уменьшается риск образования сгустков крови в сосудах, и улучшается микроциркуляция.

Двигательная активность

Отсутствие активности — залог очень быстрого «одряхления». Поэтому делайте гимнастику (особенно на растяжку и дыхательную) для тела, упражнения для лица, больше гуляйте на свежем воздухе, плавайте, бегайте, играйте в подвижные игры (это доставляет много радости), принимайте контрастный душ (прекрасная гимнастика для сосудов), делайте массаж (или самомассаж там, где возможно).

Исключение курения и алкоголя

Алкоголь наряду с курением повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, которые могут привести даже к смерти.

Уменьшение потребления быстрых углеводов, поваренной соли

Соль задерживает жидкость в организме и может способствовать появлению отёков. Как результат — повышение артериального давления.

Торты, пирожные, булочки — это быстрые углеводы, которые дают кратковременное насыщение. При этом они угрожают набором веса. Используйте здоровые способы приготовления рыбы, курицы и постного мяса. Например, запекание, тушение, приготовление на пару.

Профилактические осмотры

Регулярное прохождение профилактических осмотров поможет выявить заболевание и подобрать необходимое лечение. Своевременная диагностика является ключом к успеху в лечении, позволяет избежать развития тяжёлых осложнений. Контролируйте артериальное давление, пульс, проходите обследования.

Тренировка памяти

Развивайте логическое мышление, решайте задачи, разгадывайте кроссворды. Хорошо восстанавливает возможности мозга изучение нового. Например, музыки или иностранных языков.

Также для тренировки памяти подходят различные физические упражнения, которые раньше человек не выполнял. Необязательно должна быть серьёзная нагрузка. Достаточно попробовать нарисовать круг сразу двумя руками или написать какое-либо слово левой рукой.

Здоровый сон

В пожилом возрасте также необходим полноценный сон, длящийся не менее семи-восьми часов. Организму нужно время, чтобы хорошо отдохнуть и полностью восстановить силы.

Психогигиена

Общение с родственниками и друзьями может сохранить психическое здоровье. Поднять настроение и приобщиться к культуре помогут походы на различные выставки, концерты.

Негативное мышление способно ухудшить состояние здоровья. Не следует искать в своём организме всевозможные признаки болезней и бояться прихода старости. Если долго убеждать себя в чём-то, то это может произойти на самом деле.