Психолог предупредил о появлении язвы из-за ругани

Многие могут во время ссоры ляпнуть что-нибудь лишнее. А ведь неосторожно сказанное слово способно стать той самой последней каплей, которая спровоцирует новые болезни или обострит старые. Не говоря уж о том, что негативные фразочки препятствуют выздоровлению. К такому выводу пришёл ирано-немецкий психотерапевт, доктор медицины Носсрат Пезешкиан. В 1970-х он вместе с коллегами разработал метод позитивной психотерапии.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Есть множество фраз, которые действуют как заклинание и бьют непосредственно по упомянутому в них органу. И кому бы вы ни адресовали фразу, её недобрые последствия скажутся на вас.

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Вот некоторые недуги и фразы, которые их провоцируют (по версии «Комсомолки», Пезешкиан умер ещё в 2010 году):

Заболевания желудочно-кишечного тракта, язва желудка, гастрит. Кишка тонка. Просто не перевариваю. Тошнит. Воротит. Рыгаловка (о плохой столовой).

Кишка тонка. Просто не перевариваю. Тошнит. Воротит. Рыгаловка (о плохой столовой). Геморрой. Какой-то геморрой, геморройно.

Какой-то геморрой, геморройно. Инфаркт, сердечно сосудистые заболевания. Сердце разрывается. Удар в самое сердце. Близко к сердцу.

Сердце разрывается. Удар в самое сердце. Близко к сердцу. Кожные заболевания. Тонкокожий (о чувствительном человеке). Зудит (о читающем нравоучения). Аллергия на кого-то (о неприязни).

Тонкокожий (о чувствительном человеке). Зудит (о читающем нравоучения). Аллергия на кого-то (о неприязни). Мигрень. Ломать голову. Выносить мозг. Крыша съехала. Голова идёт кругом. Моча в голову ударила (это выражение способно спровоцировать ещё и урологические заболевания).

Ломать голову. Выносить мозг. Крыша съехала. Голова идёт кругом. Моча в голову ударила (это выражение способно спровоцировать ещё и урологические заболевания). Ослабление зрения. Белый свет не мил. Вырви глаз. Глаза б мои это не видали. Смотреть противно.

Белый свет не мил. Вырви глаз. Глаза б мои это не видали. Смотреть противно. Глухота. По ушам бьёт (о громком звуке). Слышать ничего не хочу. Тетеря глухая. Медведь на ухо наступил.

По ушам бьёт (о громком звуке). Слышать ничего не хочу. Тетеря глухая. Медведь на ухо наступил. Остеохондроз, грыжа позвоночника. Бесхребетный. Нести свой крест. Сидеть на шее. Груз забот.

Бесхребетный. Нести свой крест. Сидеть на шее. Груз забот. Онкология. Чтоб он сдох. Провалиться мне на этом месте. Надоело до смерти. Смертельно устал. Разрази меня гром. Убей себя об стену.

Чтоб он сдох. Провалиться мне на этом месте. Надоело до смерти. Смертельно устал. Разрази меня гром. Убей себя об стену. Депрессия, неврозы. Терпение лопнуло. Сил больше нет. Сыт по горло. Не морочьте мне голову. Не пудрите мне мозги.

А вот позитивные пожелания лучше почаще произносить вслух.