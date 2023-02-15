Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
50 минут назад

Психолог предупредил о появлении язвы из-за ругани

Секрет Фирмы

Многие могут во время ссоры ляпнуть что-нибудь лишнее. А ведь неосторожно сказанное слово способно стать той самой последней каплей, которая спровоцирует новые болезни или обострит старые. Не говоря уж о том, что негативные фразочки препятствуют выздоровлению. К такому выводу пришёл ирано-немецкий психотерапевт, доктор медицины Носсрат Пезешкиан. В 1970-х он вместе с коллегами разработал метод позитивной психотерапии.

Психолог предупредил о появлении язвы из-за ругани
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Есть множество фраз, которые действуют как заклинание и бьют непосредственно по упомянутому в них органу. И кому бы вы ни адресовали фразу, её недобрые последствия скажутся на вас.

Видео дня

Вот некоторые недуги и фразы, которые их провоцируют (по версии «Комсомолки», Пезешкиан умер ещё в 2010 году):

  • Заболевания желудочно-кишечного тракта, язва желудка, гастрит. Кишка тонка. Просто не перевариваю. Тошнит. Воротит. Рыгаловка (о плохой столовой).
  • Геморрой. Какой-то геморрой, геморройно.
  • Инфаркт, сердечно сосудистые заболевания. Сердце разрывается. Удар в самое сердце. Близко к сердцу.
  • Кожные заболевания. Тонкокожий (о чувствительном человеке). Зудит (о читающем нравоучения). Аллергия на кого-то (о неприязни).
  • Мигрень. Ломать голову. Выносить мозг. Крыша съехала. Голова идёт кругом. Моча в голову ударила (это выражение способно спровоцировать ещё и урологические заболевания).
  • Ослабление зрения. Белый свет не мил. Вырви глаз. Глаза б мои это не видали. Смотреть противно.
  • Глухота. По ушам бьёт (о громком звуке). Слышать ничего не хочу. Тетеря глухая. Медведь на ухо наступил.
  • Остеохондроз, грыжа позвоночника. Бесхребетный. Нести свой крест. Сидеть на шее. Груз забот.
  • Онкология. Чтоб он сдох. Провалиться мне на этом месте. Надоело до смерти. Смертельно устал. Разрази меня гром. Убей себя об стену.
  • Депрессия, неврозы. Терпение лопнуло. Сил больше нет. Сыт по горло. Не морочьте мне голову. Не пудрите мне мозги.

А вот позитивные пожелания лучше почаще произносить вслух.

Но что делать, если всё же сильно припрёт? Например, на ногу упало что-то тяжёлое или вы идёте по сколькой дороге и падаете. Психологи советуют употребить выражения из арсенала ненормативной лексики. По заветам позитивной психотерапии, они здоровью не вредят. А многие учёные и вовсе утверждают, что матюки снимают стресс, добавляют выносливости и даже уменьшают боль. Но это не совет превращаться в сквернословящих сапожников.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители