Психолог предупредил о появлении язвы из-за ругани

Многие могут во время ссоры ляпнуть что-нибудь лишнее. А ведь неосторожно сказанное слово способно стать той самой последней каплей, которая спровоцирует новые болезни или обострит старые. Не говоря уж о том, что негативные фразочки препятствуют выздоровлению. К такому выводу пришёл ирано-немецкий психотерапевт, доктор медицины Носсрат Пезешкиан. В 1970-х он вместе с коллегами разработал метод позитивной психотерапии.
Есть множество фраз, которые действуют как заклинание и бьют непосредственно по упомянутому в них органу. И кому бы вы ни адресовали фразу, её недобрые последствия скажутся на вас.
Вот некоторые недуги и фразы, которые их провоцируют (по версии «Комсомолки», Пезешкиан умер ещё в 2010 году):
А вот позитивные пожелания лучше почаще произносить вслух.
Но что делать, если всё же сильно припрёт? Например, на ногу упало что-то тяжёлое или вы идёте по сколькой дороге и падаете. Психологи советуют употребить выражения из арсенала ненормативной лексики. По заветам позитивной психотерапии, они здоровью не вредят. А многие учёные и вовсе утверждают, что матюки снимают стресс, добавляют выносливости и даже уменьшают боль. Но это не совет превращаться в сквернословящих сапожников.