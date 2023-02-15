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51 минуту назад

5 телесных блоков, которые делают вас старше. Как от них избавиться

Диана Товсепова
Анна Протасоваэксперт

Все мы хотим вечно оставаться молодыми и привлекательными: кто-то ходит для этого к косметологу, а кто-то выбирает радикальные методы пластической хирургии. Однако преждевременные или чрезмерные признаки старения могут появляться и из-за телесных зажимов – перенапряженных мышц в определенных участках тела. О том, какие блоки накидывают нам с десяток лет, "Рамблеру" рассказала врач, телесный терапевт Анна Протасова.

5 телесных блоков, которые делают вас старше. Как от них избавиться
Фото: PxherePxhere

Глазной блок

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Если вам часто хочется массировать глаза, вы замечаете напряженность глазных мышц, затрудненность плача или наоборот чрезмерную слезливость, то, возможно, у вас глазной блок.

Причина появления блока проста как мир – сидячий образ жизни, часы за компьютером и нежелание делать разминку для глаз.

Перенапряжение провоцирует появление заломов вокруг глаз, которые другие люди могут считывать как признак возраста.

Что делать:

Зажмурьтесь изо всех сил на несколько секунд и аккуратно помассируйте веки пальцами. Затем откройте глаза так широко, как сможете. Повторите по кругу несколько раз.

Выполните по кругу: вытаращить глаза – зажмурить изо всех сил – расслабить.
Анна Протасова
Анна ПротасоваТелесный терапевт, эксперт по психосоматике

Челюстной блок

Наверняка вы видели людей с перенапряженной челюстью: плотно сомкнутые в ниточку губы, поджатый подбородок. Обратите внимание на себя прямо сейчас: ваша нижняя челюсть поджата или расслаблена?

Этот блок развивается из-за невыраженных эмоций, невысказанных обид. Это не эзотерика, а вполне простой механизм: вспомните, как когда злишься, хочется скрипеть зубами. Когда злость проходит и находит свое выражение – челюсть расслабляется. Если вы так и не проявили свою злость, то перенапряженная челюсть может не только привести к заломам и морщинам в области вокруг рта, но и провоцировать заболевания челюстного сустава.
Анна Протасова
Анна ПротасоваТелесный терапевт, эксперт по психосоматике

Что делать:

Зажмите между зубами вертикально расположенную пробку от вина. Постарайтесь провести так 5-7 минут. Приятно, что практика не требует большого внимания и времени: можете выполнять ее за вечерним просмотром фильма или чтением книги.

Возьмите полотенце и начните его яростно кусать, представляя, как вырываете для себя место под солнцем. Постепенно можно добавить рычащий звук, чтобы подключить к расслаблению и горловые мышцы. Возможно, эта практика кажется вам странной или чудаковатой, но, как я всегда говорю моим ученицам, хорошая новость в том, что телесная терапия имеет эффект вне зависимости от того, «верите» вы в нее или нет.

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Шейный блок

Именно по состоянию кожи шеи (об уходе за которой многие забывают) наш мозг неосознанно определяет возраст собеседника. Признаком шейного блока могут быть «кольца Венеры» – небольшие заломы кожи на передней части шеи. Основная причина – неправильная осанка, которая провоцирует напряжение и заломы в этой области.

Зажим шейных мышц тянет лицо вниз, провоцирует появление второго подбородка.

Что делать:

При таких проблемах я рекомендую работать с осанкой: именно искривление позвоночника и слабость мышц спины могут провоцировать перенапряжение шеи.

Обратите внимание, в каком положении вы пользуетесь телефоном: если голова всегда опущена вниз, это может также провоцировать появление преждевременных морщин.
Анна Протасова
Анна ПротасоваТелесный терапевт, эксперт по психосоматике

Грудной блок

Симптомами грудного блока могут быть перенапряженные плечи, привычка горбиться и «прикрывать» грудь, желание носить одежду не по размеру, которая закрывает эту область (например, бесформенные худи и толстовки). Конечно, наряды – дело вкуса, но такие вещи мы в телесно-ориентированном подходе также не оставляем без внимания.

Блок может возникать также из-за неправильной осанки, привычки горбиться и опускать плечи.

Морщинки в области декольте и дряблая кожа – безошибочные маркеры возраста.

Что делать:

Встаньте напротив стены, расправьте плечи и вытяните руки так, будто собираетесь отжиматься, упритесь ладонями в стену. А теперь представьте, что вам нужно «раздвинуть» стену руками, чтобы вырваться из замкнутого пространства, давите изо всех сил. Сбросьте напряжение.

Сядьте на пол, скрестите ноги в удобном положении. Поднимите руку параллельно полу и постепенно уводите назад, будто пытаясь коснуться лопаток. Руку при этом не сгибаем. Представьте, как все, что «засело» в груди, покидает ваше тело вместе с выдохом.

Также можно подключить массажи лица, шеи и области декольте для расслабления.
Анна Протасова
Анна ПротасоваТелесный терапевт, эксперт по психосоматике

Тазовый блок

Проявлениями тазового блока может быть «подкрученный» под себя таз.

90% девушек приходят ко мне именно с этой проблемой. Вы когда-нибудь обращали внимание, как ходят бабушки? Будто переступая только ножками, не задействуя бедра. Примерно так могут ходить и молодые девушки с тазовым блоком. Этот блок развивается из-за отсутствия разминки и расслабления мышц этой области, а еще может говорить о “задавленной” сексуальности. Часто девушек с тазовым блоком осуждали за их попытки быть раскованными и проявлять женственность (ведь подвижные и грациозные бедра – признак именно этого!).
Анна Протасова
Анна ПротасоваТелесный терапевт, эксперт по психосоматике

Вместе с тем, по словам врача, эта область тела отвечает за нашу сексуальную раскрепощенность и даже за способность получать оргазм.

Что делать:

Лягте на спину, поставьте ноги на пол и согните их в коленях. Приподнимите таз, создавая мышечное напряжение, и начните динамично опускать и поднимать ягодицы. Постепенно нарастите амплитуду и добавьте дыхание со звуком. Цель — почувствовать вибрацию и направить ее в область таза. Выполняйте около 5 минут.

Залогом успеха любой практики будет регулярность ее выполнения.

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