5 телесных блоков, которые делают вас старше. Как от них избавиться

Все мы хотим вечно оставаться молодыми и привлекательными: кто-то ходит для этого к косметологу, а кто-то выбирает радикальные методы пластической хирургии. Однако преждевременные или чрезмерные признаки старения могут появляться и из-за телесных зажимов – перенапряженных мышц в определенных участках тела. О том, какие блоки накидывают нам с десяток лет, "Рамблеру" рассказала врач, телесный терапевт Анна Протасова.
Если вам часто хочется массировать глаза, вы замечаете напряженность глазных мышц, затрудненность плача или наоборот чрезмерную слезливость, то, возможно, у вас глазной блок.
Причина появления блока проста как мир – сидячий образ жизни, часы за компьютером и нежелание делать разминку для глаз.
Перенапряжение провоцирует появление заломов вокруг глаз, которые другие люди могут считывать как признак возраста.
Наверняка вы видели людей с перенапряженной челюстью: плотно сомкнутые в ниточку губы, поджатый подбородок. Обратите внимание на себя прямо сейчас: ваша нижняя челюсть поджата или расслаблена?
Что делать:
Зажмите между зубами вертикально расположенную пробку от вина. Постарайтесь провести так 5-7 минут. Приятно, что практика не требует большого внимания и времени: можете выполнять ее за вечерним просмотром фильма или чтением книги.
Возьмите полотенце и начните его яростно кусать, представляя, как вырываете для себя место под солнцем. Постепенно можно добавить рычащий звук, чтобы подключить к расслаблению и горловые мышцы. Возможно, эта практика кажется вам странной или чудаковатой, но, как я всегда говорю моим ученицам, хорошая новость в том, что телесная терапия имеет эффект вне зависимости от того, «верите» вы в нее или нет.
Именно по состоянию кожи шеи (об уходе за которой многие забывают) наш мозг неосознанно определяет возраст собеседника. Признаком шейного блока могут быть «кольца Венеры» – небольшие заломы кожи на передней части шеи. Основная причина – неправильная осанка, которая провоцирует напряжение и заломы в этой области.
Симптомами грудного блока могут быть перенапряженные плечи, привычка горбиться и «прикрывать» грудь, желание носить одежду не по размеру, которая закрывает эту область (например, бесформенные худи и толстовки). Конечно, наряды – дело вкуса, но такие вещи мы в телесно-ориентированном подходе также не оставляем без внимания.
Блок может возникать также из-за неправильной осанки, привычки горбиться и опускать плечи.
Морщинки в области декольте и дряблая кожа – безошибочные маркеры возраста.
Проявлениями тазового блока может быть «подкрученный» под себя таз.
Вместе с тем, по словам врача, эта область тела отвечает за нашу сексуальную раскрепощенность и даже за способность получать оргазм.
Что делать:
Лягте на спину, поставьте ноги на пол и согните их в коленях. Приподнимите таз, создавая мышечное напряжение, и начните динамично опускать и поднимать ягодицы. Постепенно нарастите амплитуду и добавьте дыхание со звуком. Цель — почувствовать вибрацию и направить ее в область таза. Выполняйте около 5 минут.
Залогом успеха любой практики будет регулярность ее выполнения.