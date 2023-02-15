5 телесных блоков, которые делают вас старше. Как от них избавиться

Все мы хотим вечно оставаться молодыми и привлекательными: кто-то ходит для этого к косметологу, а кто-то выбирает радикальные методы пластической хирургии. Однако преждевременные или чрезмерные признаки старения могут появляться и из-за телесных зажимов – перенапряженных мышц в определенных участках тела. О том, какие блоки накидывают нам с десяток лет, "Рамблеру" рассказала врач, телесный терапевт Анна Протасова.

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Глазной блок

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Если вам часто хочется массировать глаза, вы замечаете напряженность глазных мышц, затрудненность плача или наоборот чрезмерную слезливость, то, возможно, у вас глазной блок.

Причина появления блока проста как мир – сидячий образ жизни, часы за компьютером и нежелание делать разминку для глаз.

Перенапряжение провоцирует появление заломов вокруг глаз, которые другие люди могут считывать как признак возраста.

Что делать:



Зажмурьтесь изо всех сил на несколько секунд и аккуратно помассируйте веки пальцами. Затем откройте глаза так широко, как сможете. Повторите по кругу несколько раз.



Выполните по кругу: вытаращить глаза – зажмурить изо всех сил – расслабить. Анна Протасова Телесный терапевт, эксперт по психосоматике

Челюстной блок

Наверняка вы видели людей с перенапряженной челюстью: плотно сомкнутые в ниточку губы, поджатый подбородок. Обратите внимание на себя прямо сейчас: ваша нижняя челюсть поджата или расслаблена?

Этот блок развивается из-за невыраженных эмоций, невысказанных обид. Это не эзотерика, а вполне простой механизм: вспомните, как когда злишься, хочется скрипеть зубами. Когда злость проходит и находит свое выражение – челюсть расслабляется. Если вы так и не проявили свою злость, то перенапряженная челюсть может не только привести к заломам и морщинам в области вокруг рта, но и провоцировать заболевания челюстного сустава.

Анна Протасова Телесный терапевт, эксперт по психосоматике

Что делать:

Зажмите между зубами вертикально расположенную пробку от вина. Постарайтесь провести так 5-7 минут. Приятно, что практика не требует большого внимания и времени: можете выполнять ее за вечерним просмотром фильма или чтением книги.

Возьмите полотенце и начните его яростно кусать, представляя, как вырываете для себя место под солнцем. Постепенно можно добавить рычащий звук, чтобы подключить к расслаблению и горловые мышцы. Возможно, эта практика кажется вам странной или чудаковатой, но, как я всегда говорю моим ученицам, хорошая новость в том, что телесная терапия имеет эффект вне зависимости от того, «верите» вы в нее или нет.

Шейный блок

Именно по состоянию кожи шеи (об уходе за которой многие забывают) наш мозг неосознанно определяет возраст собеседника. Признаком шейного блока могут быть «кольца Венеры» – небольшие заломы кожи на передней части шеи. Основная причина – неправильная осанка, которая провоцирует напряжение и заломы в этой области.

Зажим шейных мышц тянет лицо вниз, провоцирует появление второго подбородка.



Что делать:



При таких проблемах я рекомендую работать с осанкой: именно искривление позвоночника и слабость мышц спины могут провоцировать перенапряжение шеи.



Обратите внимание, в каком положении вы пользуетесь телефоном: если голова всегда опущена вниз, это может также провоцировать появление преждевременных морщин. Анна Протасова Телесный терапевт, эксперт по психосоматике

Грудной блок

Симптомами грудного блока могут быть перенапряженные плечи, привычка горбиться и «прикрывать» грудь, желание носить одежду не по размеру, которая закрывает эту область (например, бесформенные худи и толстовки). Конечно, наряды – дело вкуса, но такие вещи мы в телесно-ориентированном подходе также не оставляем без внимания.

Блок может возникать также из-за неправильной осанки, привычки горбиться и опускать плечи.

Морщинки в области декольте и дряблая кожа – безошибочные маркеры возраста.

Что делать:



Встаньте напротив стены, расправьте плечи и вытяните руки так, будто собираетесь отжиматься, упритесь ладонями в стену. А теперь представьте, что вам нужно «раздвинуть» стену руками, чтобы вырваться из замкнутого пространства, давите изо всех сил. Сбросьте напряжение.



Сядьте на пол, скрестите ноги в удобном положении. Поднимите руку параллельно полу и постепенно уводите назад, будто пытаясь коснуться лопаток. Руку при этом не сгибаем. Представьте, как все, что «засело» в груди, покидает ваше тело вместе с выдохом.



Также можно подключить массажи лица, шеи и области декольте для расслабления. Анна Протасова Телесный терапевт, эксперт по психосоматике

Тазовый блок

Проявлениями тазового блока может быть «подкрученный» под себя таз.

90% девушек приходят ко мне именно с этой проблемой. Вы когда-нибудь обращали внимание, как ходят бабушки? Будто переступая только ножками, не задействуя бедра. Примерно так могут ходить и молодые девушки с тазовым блоком. Этот блок развивается из-за отсутствия разминки и расслабления мышц этой области, а еще может говорить о “задавленной” сексуальности. Часто девушек с тазовым блоком осуждали за их попытки быть раскованными и проявлять женственность (ведь подвижные и грациозные бедра – признак именно этого!).

Анна Протасова Телесный терапевт, эксперт по психосоматике

Вместе с тем, по словам врача, эта область тела отвечает за нашу сексуальную раскрепощенность и даже за способность получать оргазм.

Что делать:

Лягте на спину, поставьте ноги на пол и согните их в коленях. Приподнимите таз, создавая мышечное напряжение, и начните динамично опускать и поднимать ягодицы. Постепенно нарастите амплитуду и добавьте дыхание со звуком. Цель — почувствовать вибрацию и направить ее в область таза. Выполняйте около 5 минут.