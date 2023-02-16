Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем

Ученые подсчитали, что каждая третья женщина боится наступления менопаузы. Многие воспринимают возрастные изменения организма как предвестники старости и перемен к худшему. Президент Российской ассоциации «Менопауза» профессор Вера Балан полагает, что страшиться этого естественного процесса не стоит. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как войти в новый период жизни здоровой, бодрой и счастливой.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Лента.ру»: Многие женщины при слове «менопауза» покрываются холодным потом. Им кажется, что с ее наступлением жизнь едва ли не заканчивается. Что такое менопауза с медицинской точки зрения и стоит ли ее бояться?

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Вера Балан: Вся жизнь делится на закономерные этапы: рождение, начало полового созревания в 8-14 лет, а затем и половое созревание. В этот момент девушка переходит из детского периода в пубертатный — она готова к репродуктивной жизни. Назначение репродуктивного периода у женщины — беременность и роды.

После 35 лет уровень фертильности женщин падает, выработка яйцеклеток резко снижается. Это предусмотрено природой, чтобы человек не мог бесконечное количество раз беременеть и рожать.

Менопауза — это как раз один из этапов жизненного цикла женщины, который знаменует собой окончание репродуктивного возраста. О ней мы можем говорить через год после последней менструации.

В представлении большинства женщин менопауза напрямую связана с потерей женственности: репродуктивная функция закончилась, а может, вместе с ней и жизнь? На самом деле это не так. В это время мы перестаем быть зависимыми от гормонального фона, а для некоторых этот возраст оказывается наиболее успешным в профессиональном плане. Вспомните, например, Индиру Ганди, которая в 48 лет стала первой женщиной премьер-министром Индии.

Чтобы этот переход прошел наиболее комфортно, нужно соблюдать несколько правил, но не только когда близится наступление последней менструации, — этому должна быть посвящена вся жизнь.

Что это за правила?

Если женщина хочет оставаться социально активной, быть на виду и не отставать от своих более молодых коллег, то для этого нужно прикладывать усилия и следить за своим питанием и не забывать про умеренные физические нагрузки. Начать можно с простых упражнений на растяжку: наклонов, махов ногами, подъема рук — они поддержат эластичность мышц и балансировку тела.

Ведение здорового образа жизни с юных лет — это уже 50 процентов успеха. Если к этому добавить помощь специалиста, благоприятную окружающую среду, то женщина легко перенесет переход в менопаузу, и жизнь ее будет долгой и плодотворной.

Всегда ли женщины тяжело переносят этот переходный период? Какие сложности со здоровьем могут возникнуть?

Кто-то переносит этот период легче, кто-то тяжелее. Очень активная в репродуктивный период женщина, у которой было много родов и аборты, сложнее входит в этот гормонально-эстрогенный дефицит. У нее проявляются тяжелые вегетативные симптомы, за которыми скрываются высокие риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сегодня все чаще женщины умирают от инсультов, инфарктов и тромбоэмболии, а не от онкологии, которую все боятся. Помимо таких явных вегетативных нарушений параллельно развиваются разные урогенитальные расстройства: появляются сухость во влагалище и боль во время полового акта, снижается либидо.

Когда жир откладывается вокруг талии и плечевого пояса, это может указывать на висцеральное ожирение, что часто является предвестником инсулинорезистентности и сахарного диабета. В этом случае женщина с особой осторожностью должна относиться к выбору еды, образа жизни и гормонотерапии.

Во время перехода в менопаузу женщина в среднем прибавляет в весе один килограмм в год. Потом, через два-три года, набор веса приостанавливается, но привести талию к былым параметрам — очень сложно.

По каким признакам можно понять, что приближается менопауза?

В первую очередь, сигналом могут стать нарушения менструального цикла. Он может становиться короче или длиннее, могут появиться задержки, а потом на какое-то время цикл может вновь восстановиться. Затем проявляются незначительные на первый взгляд симптомы: излишняя потливость, фрагментация сна (женщина может часто просыпаться ночью), выпадение волос или даже небольшие проблемы с памятью.

Спросите любую женщину после 45 лет: «Вы забываете слова?» Скорее всего, она ответит: «Да, иногда забываю». Также характерными признаками являются изменения фигуры и набор веса. Более того, может ухудшиться состояние кожи: она становится жирной, появляются расширенные поры. Вот на эти симптомы стоит обращать особое внимание.

52 года наиболее вероятный возраст прекращения менструаций.

Случается, что менструации у женщин прекращаются в возрасте 47-50 лет, а потом вновь возобновляются. Почему так происходит?

Важно понимать, на какое время они прекратились. Если, например, на полгода, а потом возобновились — это нормально. Так женщина входит в климактерий. А если вдруг менструации не было год, два, а потом появилась, надо искать сопутствующую патологию.

Молодеет ли менопауза? Периодически можно увидеть информацию, что климакс наступает даже у 40-летних женщин.

Нет, это не так. Если взять популяцию, она не молодеет, а, наоборот, — стареет. Возраст наступления менопаузы сейчас отодвигается вверх. Ранний климактерий наступает в отдельных случаях, когда есть генетическая предрасположенность к этому или иные проблемы.

Каковы шансы женщины забеременеть, если у нее приближается менопауза?

Даже через год после последней менструации есть шанс наступления беременности. Поэтому и проблемы у женщин в этот переходный период очень разные: кто-то хочет иметь ребенка и пытается забеременеть, кому-то еще нужна контрацепция, а кому-то требуется заместительная гормональная терапия.

Меняется ли психика женщины с наступлением менопаузы?

Тут важно отметить, что меняется не психика, а появляются расстройства, которые связаны с гормональными изменениями, — психоэмоциональные нарушения.

Отдельно стоит сказать, что во время перехода у женщины может развиться депрессия, на это важно обращать внимание, незамедлительно обращаться к специалисту и добавлять специальную терапию. Но со временем все эти изменения сглаживаются.

Что происходит в интимной жизни?

Во время менопаузы женщина может столкнуться со снижением либидо, сухостью во влагалище и неприятными ощущениями во время полового акта. 30 процентов сексуальных нарушений происходят за счет атрофии слизистых урогенитальной системы. Эти мы можем исправить.

Однако не стоит забывать, что и партнер меняется, даже быстрее женщины. И тут уже важно брать во внимание и другие составляющие, в том числе взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

Как должны вести себя родственники, и особенно партнеры, если женщина тяжело переносит наступление климакса?

Лучшим советом со стороны близких будет обратиться к хорошему гинекологу. Также важно показывать участие и вовлеченность: интересоваться самочувствием, напоминать следовать назначенной терапии. Если специалист порекомендовал диету, можно на первое время отказаться от некоторых продуктов вместе с партнершей. Главное — создать комфортную и доверительную атмосферу, оказывать максимальную поддержку.

В интернете много советов о том, как вести себя в менопаузу. Чему стоит верить?

В первую очередь, доверять нужно своему врачу, который хорошо знает проблему. Как правило, это гинеколог и эндокринолог. Но чтобы женщина пришла к врачу, необходимы ресурсы и проекты, которые помогут сделать проблему «видимой».

Если мы говорим об интернет-ресурсах, то обращать внимание стоит на платформы, которые разработаны специалистами. Например, «Гид по менопаузе» в доступной форме рассказывает женщинам о симптомах климактерии (менопаузы), техниках самопомощи для облегчения состояния, а также отвечает на вопросы, которые женщинам бывает стыдно задать на приеме у врача.

Что назначит врач?

Если нет противопоказаний, специалист может назначить менопаузальную гормонотерапию. Грамотный врач может подобрать комбинацию препаратов: растительные и лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему, например, современные антидепрессанты.

В отличие от заместительной гормональной терапии, МГТ содержит небольшие дозы гормональных препаратов. Их достаточно, чтобы женщина хорошо себя чувствовала. Они используются для предотвращения развития остеопороза, сахарного диабета второго типа, гипертонической болезни.

Долго ли длится переходный период?