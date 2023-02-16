Рацион питания является одним из факторов, который оказывает влияние на самочувствие в целом. Если человек не получает достаточного количества микроэлементов, то общее состояние организма начинает ухудшаться.

Врач Сергей Малоземов рассказал, какие продукты, содержащие большое количество полезных веществ, стоит включить в свой рацион.

Водоросли

Существует много разных видов водорослей, но чаще всего в пищу употребляют ламинарию, нори и вакаме. Они обладают мощным антиоксидантным действием, нормализуют уровень холестерина и укрепляют иммунитет.

Семена

Лен, кунжут, мак и семена чиа также стоит добавить в свой ежедневный рацион. Они отличаются высоким содержанием полезных жирных кислот, например, омега-3. Такой состав способствует уменьшению воспалений и укреплению стенок сосудов.

Зелень

Многие не любят зелень и считают, что в ней не содержится никаких полезных веществ. Однако она играет не последнюю роль в формировании здорового рациона. Например, в укропе и петрушке содержится гораздо больше витамина С, чем в цитрусовых, а кинза помогает снижать артериальное давление.

Подробнее о том, какие продукты стоит добавить в свой рацион, смотрите в видео.