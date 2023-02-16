Правильно ли мыться ежедневно

Многие способны проводить в ванне по несколько часов, а кто-то каждый вечер буквально заставляет себя принять душ.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"Рамблер" решил выяснить, а стоит ли себя заставлять это делать ежедневно, или это не так уж и полезно для кожи и здоровья организма в целом.

Большинство людей придерживаются мнения, что проводить водные процедуры важно каждый день, чтобы сохранять свое тело в чистоте. Однако на деле оказывается, что врачи склонны считать иначе.

Наши предки, например, ходили в баню раз в неделю или две и чувствовали себя вполне неплохо. Также у них не было десятков баночек для ухода за кожей. А свойства кожных покровов особо не поддались эволюции за это время. Да, игнорировать гели для душа по этой причине не стоит, однако и увлекаться ими специалисты не советуют. Это объясняется тем, что частое применение уходовых средств в ванной способствует нарушению естественного защитного барьера кожи, а также "смыванию" с поверхности тела важных для него масел, кислот и "хороших" бактерий.

Помимо этого, частое мытье с мылом иссушает кожу, что тормозит в ней процессы выработки витамина D3. Оптимальным и безопасным для кожи решением будет выбрать для душа средства с нейтральным или равным 5 pH (водородным показателем).

Врачи советуют мыть с использованием геля для душа лишь подмышечные впадины, паховую область, ягодицы и заушные складки – именно в этих местах сосредоточено больше всего потовых желез. В остальном же при условии частого приема душа будет достаточно обыкновенной воды без дополнительных уходовых средств.