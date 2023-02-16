Хирург рассказал, чем чревата пластика груди

После неудачной маммопластики могут возникнуть гематома, серома и ряд других осложнений. Об этом "Ленте.ру" рассказал пластический хирург Никита Молотков.

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Если пластика прошла неуспешно и возникла гематома, часто необходима повторная операция — чтобы извлечь имплант, обнаружить причину кровотечения и устранить ее. Если возникает серомы, то есть в области эндопротеза из-за неаккуратности хирурга или ослабленного иммунитета пациентки скапливается лимфатическая жидкость, обычно достаточно пункции.

В числе других последствий, говорит Никита Молотков, ощущение, что соски и ареолы перестали быть чувствительными, а также уплотнение капсулы вокруг импланта. Такие ситуации возникают нечасто, но во втором случае проводят дополнительную операцию.

Хирург подчеркнул, что возможны также эстетические осложнения: растяжки, ассиметрия. Они возникают, когда женщина набирает или теряет вес, ждет ребенка или кормит грудью, а также как результат изменений организма с возрастом.

Что касается разрыва имплантов, то врач отметил: в современных моделях риск такого осложнения почти нулевой. Тем не менее, если женщине установили эндопротез первого или второго поколения, эта ситуация возможна.