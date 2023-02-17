Малышева назвала опасное последствие популярной диеты

В одном из выпусков телепрограммы «Жить здорово!» (Первый канал) телеведущая и кандидат медицинских наук Елена Малышева рассказала о неожиданном последствии кето-диеты для сердечно-сосудистой системы.

Фото: Unsplash Unsplash

По мнению Малышевой, безглютеновую, диету Дюкана кето-диету можно назвать худшими в мире. Коллега телеведущей, иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что последняя в этом списке вовсе не дает быстрого и долгосрочного результата. Рацион питания при такой диете очень скудный.

«Отсутствует грубая клетчатка, грубое волокно, углеводы», — объяснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Кардиолог Герман Гандельман добавил: употребление жирной пищи в больших количествах (что подразумевается кето-диетой) повышает уровень холестерина и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов.

Ранее мы рассказывали о полезных добавках в рационе.