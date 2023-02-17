Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Елена Малышева назвала опасное последствие популярной диеты для сердца

Мира Маркина

В одном из выпусков телепрограммы «Жить здорово!» (Первый канал) телеведущая и кандидат медицинских наук Елена Малышева рассказала о неожиданном последствии кето-диеты для сердечно-сосудистой системы.

Малышева назвала опасное последствие популярной диеты
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению Малышевой, безглютеновую, диету Дюкана кето-диету можно назвать худшими в мире. Коллега телеведущей, иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что последняя в этом списке вовсе не дает быстрого и долгосрочного результата. Рацион питания при такой диете очень скудный.

«Отсутствует грубая клетчатка, грубое волокно, углеводы», — объяснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Кефирная диета: польза и вред, рекомендации врача

Кардиолог Герман Гандельман добавил: употребление жирной пищи в больших количествах (что подразумевается кето-диетой) повышает уровень холестерина и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов.

Ранее мы рассказывали о полезных добавках в рационе.

Здоровье,Андрей Продеус,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий