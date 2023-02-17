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36 минут назад

Диетолог Стародубова назвала безопасное для фигуры количество блинов на Масленицу

Мира Маркина

В понедельник, 20 февраля, начнется масленичная неделя. Главным угощением Масленицы считаются блины – как простые, так и с разными начинками. Однако налегать на них не стоит, предупреждает диетолог Антонина Стародубова. Сколько блинчиков может быть в суточной порции, эксперт рассказала РИА Новости.

Названо безопасное для фигуры количество блинов на Масленицу
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь врач объяснила, как можно снизить калорийность блюда. Например, использовать во время приготовления блинчиков кефир или молоко с низким процентом жира, молочную сыворотку. Еще один способ – сократить количество желтков и заменить пшеничную муку цельнозерновой.

«Это разнообразит вкус блинов, снизит калорийность блюда и обогатит его витаминами, минералами и клетчаткой», – объяснила диетолог.

В день, по мнению эксперта, можно съесть примерно 250 граммов блинов – с учетом начинок и топпингов.

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Также диетолог предостерегла от запивания блинов спиртными напитками. По словам эксперта, это усложнит процесс усвоения блюда.

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Здоровье,Антонина Стародубова,
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