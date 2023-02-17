Беременных предупредили о серьёзной опасности грязного воздуха

При планировании беременности будущие мамы стараются взяться за своё питание, отказаться от вредных привычек, наладить режим сна и не переутомляться. Всё ради здоровья будущего малыша. Оказалось, что на риск развития порока сердца у ребёнка влияет также воздух, которым дышит будущая мать до беременности и в первом триместре. Это выяснили китайские учёные.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Известно, что порок сердца — одна из ведущих причин младенческой смертности во всём мире. Большинство пороков берутся непонятно откуда. Теперь учёные смогли определить влияние чистоты воздуха на эту проблему.

Специалисты из Сычуаньского университета узнали, что загрязнённый воздух повышает риск развития порока сердца у ребёнка. Они изучили данные более 1,4 млн новорождённых из 30 провинций Китая, которые появились на свет с 2014 по 2017 год. Из них 7335 родились с пороком сердца.

Также учёные проанализировали загрязнённость воздуха за три месяца до зачатия и в первом триместре беременности. Оказалось, что чем грязнее воздух, тем выше риск рождения ребёнка с патологией.

Причём загрязнение воздуха даже более опасно в период планирования беременности. По крайней мере, так в Китае. А там средние концентрации мелких твёрдых частиц в воздухе в 6,5 раз превышают рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения.