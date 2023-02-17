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2 часа назад

Врач рассказал, что нужно добавить в рацион для снижения веса

СОВА

В региональном Минздраве рассказали, что влияет на развитие ожирения, а также что нужно добавить в рацион для снижения веса.

Что нужно добавить в рацион для снижения веса
Фото: СОВАСОВА

По словам врачей, ожирение - хроническое рецидивирующее заболевание. Оно характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме и представляет угрозу здоровью.

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Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова подробнее рассказала, что влияет на развитие ожирения:

- высококалорийная диета;

- увеличение размера порций;

- нарушенный суточный ритм приема пищи;

- малоподвижный образ жизни;

- хронический стресс;

- расстройство пищевого поведения.

Кроме того, ожирение негативно сказывается на физическом, психологическом и социальном здоровье. А также сопровождается многочисленными заболеваниями и осложнениями. Например, сахарным диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, некоторыми формами рака, нарушением репродуктивных функций и депрессией.

Для эффективного снижения веса в основной рацион нужно добавить овощи и фрукты в достаточном количестве. Специалист рекомендует ежедневно не менее 3-4 раз в день есть овощи и не менее 2-3 раз - фрукты. Общее количество - около 400 граммов.

Манцагова поделилась:

"Фрукты и овощи богаты витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, которые усиливают чувство насыщения, способствуют нормализации работы кишечника и выведению непереваренных продуктов пищеварения. При этом они содержат минимальное количество калорий".

Так, по словам эндокринолога, в 100 граммах съедобной части овощей содержится 20-40 ккал, фруктов и ягод - 30-50 ккал. Исключения - картофель, зеленый горошек, виноград и бананы - 70-90 ккал, облепиха - 200 ккал и финики - 270 ккал.

Врач отметила, что каждый прием пищи полезно начинать с овощного салата с низкокалорийной заправкой или без нее, также следует добавлять овощи в рыбные и мясные блюда, а на десерт есть фрукты.

А какую именно пользу приносит потребление овощей и фруктов, самарские медики рассказали ранее.

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