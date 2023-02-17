Диетолог рассказала, как избавиться от шлаков и токсинов

Употребление достаточного количества воды, правильное питание и физическая нагрузка способствуют избавлению организма от шлаков и токсинов. Об этом рассказала терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

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Эти вещества выделяют клетки, и обычно они выводятся естественным путем. Если организм перегружен шлаками, появляется отечность, тусклость кожи и плохое самочувствие.

Чтобы вывести шлаки и токсины, специалист посоветовала увеличить время физической нагрузки и пить больше воды. Также можно использовать препараты, содержащие янтарную кислоту и витамины группы В.