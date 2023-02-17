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9 минут назад

Диетолог Тихомирова рассказала, как эффективно избавиться от шлаков и токсинов

Слово и Делоиещё 1

Употребление достаточного количества воды, правильное питание и физическая нагрузка способствуют избавлению организма от шлаков и токсинов. Об этом рассказала терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

Диетолог рассказала, как избавиться от шлаков и токсинов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эти вещества выделяют клетки, и обычно они выводятся естественным путем. Если организм перегружен шлаками, появляется отечность, тусклость кожи и плохое самочувствие.

Чтобы вывести шлаки и токсины, специалист посоветовала увеличить время физической нагрузки и пить больше воды. Также можно использовать препараты, содержащие янтарную кислоту и витамины группы В.

Если у человека нет проблем со здоровьем, его организм очищается от шлаков самостоятельно. Если этого не происходит, следует обратиться к врачу, пишет Life.

Здоровье,
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