Как правильно делать массаж головы, если вы теряете волосы

Что делать, когда волосопад не прекращается

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Выпадение волос — огромная проблема в жизни женщины. Способов борьбы с этой неприятностью существует большое количество, выбор зависит от первопричины. Если вы замечаете, что теряете больше волос, чем обычно и объем сократился почти вдвое, обязательно получите консультацию трихолога. В некоторых ситуациях специалист назначает массаж головы как дополнительный способ для стимуляции роста волос. Мы расскажем о нескольких техниках массажа головы, но в любом случае перед их использованием обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

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Массаж щеткой

Довольно простой способ, еще и приятный. Вам понадобится щетка из дерева или эбонита, материал должен быть натуральным. Перед самим массажем нужно расчесать волосы, после чего, начиная от висков, массажными движениями двигайте щетку по коже головы. Пройдитесь от висков к затылку, а затем от висков ко лбу. Главное, не надавливать на кожу слишком сильно, чтобы не сделать хуже и не сломать тонкие волосы прямо у корня.

Аромамассаж

Еще один суперприятный способ помочь своим волосам. Массаж с использованием эфирных масел помогает не только улучшить кровообращение, но и поднимает настроение. Вам не понадобятся специальные приспособления, достаточно освободить руки. Возьмите масло пачули или розмарина, добавьте пару капель масла на кончики пальцев, мягко начните массировать кожу головы от висков к затылку. Не давите слишком сильно и будьте аккуратны с количеством масла — слишком много масла может спровоцировать раздражение на коже.

Антистресс-массаж по-тайски