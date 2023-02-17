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1 час назад

Заклеивать рот на ночь: чем опасен новый тренд

Мира Маркина

В социальных сетях завирусились видео, на которых девушки заклеивают себе рот на ночь. Под хештегом #mouthtaping уже 56 миллионов просмотров и десятки тысяч роликов, в которых пользователи рассказывают о пользе этого метода. Зачем они это делают, читайте в материале «Рамблера».

Заклеивать рот на ночь: чем опасен новый тренд
Фото: СоцсетиСоцсети

В видео говорят, что заклеивание рта помогает заснуть, устранить неприятный запах изо рта, уменьшить кариес, укрепить иммунную систему и многое другое. Все, что нужно — наклеить перед сном на губы небольшую полоску тейпа или скотча, а утром ее удалить. Однако на самом деле этот лайфхак не так безопасен, как о нем рассказывают.

Эксперты утверждают, что применение этой техники может обернуться серьезными последствиями. Во-первых, наклеивание тейпа на кожу лица и губы может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. Во-вторых, никаких научных доказательств того, что техника уменьшит запах изо рта, нет. В-третьих, это может вызвать проблемы с дыханием. Когда уровень кислорода в организме падает слишком низко, могут возникнуть сердечные аритмии или даже судороги. А заклеенный рот, если нос не дышит, теоретически может увеличить этот риск. Также опасно может быть перекрывать рот аллергикам.

Если все же хотите попробовать новую методику, лучше проконсультироваться с отоларингологом, советуют медики.

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