Безглютеновая диета: что можно и нельзя, меню

«Часто бывает, что возникает специфическая симптоматика: отставание в росте и весе, нарушения со стороны психики, в этих случаях можно отказаться от продуктов, содержащих глютен, и посмотреть, что будет происходить. Если человеку становится лучшфе, он может в принципе отказаться от таких продуктов или просто снизить их количество. Но часто бывает, что человек начинает себя чувствовать лучше, потому что исключает простые углеводные продукты, которые содержат глютен. Другое дело, что фанатично исключать продукты с глютеном человеку, у которого нет переносимости, не нужно. Можно ограничивать глютен, например, выбирать цельнозерновой хлеб. Поэтому часто дело не в глютене. И если у человека есть сахарный диабет, дело не в глютене, а в гликемическом индексе. Вот, почему люди себя чувствуют хуже. Ничего страшного в том, чтобы соблюдать диету всю жизнь, нет».

