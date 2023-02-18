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3 часа назад

Как перестать мучить себя диетами

Секрет Фирмы

Многие в погоне за красотой и стройностью ограничивают себя в еде и проводят часы на беговой дорожке. Но, даже когда весы показывают заветную цифру, удовлетворение не наступает, да и эффект от чужих комплиментов мимолётный.

Как перестать мучить себя диетами
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Почему так происходит и как уже отстать от себя с диетами и изнуряющими тренировками, объяснил психолог Михаил Лабковский.

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Проблема психологу известна не понаслышке. По его словам, долгое время он сам страдал от лишнего веса и непринятия себя. Однако теперь он полюбил себя таким, какой он есть.

Хотите так же? Тогда в первую очередь вам нужно честно ответить на вопрос — для чего вы себя мучаете, занимаясь тем, что не приносит вам удовольствия?

Спойлер: ответ будет — для других.

То есть вы сидите на игле чужого одобрения — доверяете вашу самооценку другим людям. И от их реакции будет зависеть, какое у вас будет настроение.

Мозгу нравится слышать комплименты, но подсознание-то не проведёшь. Для него куриная грудка с брокколи каждый день и упражнения на пресс так и останутся мучением.

Шагов к тому, чтобы перестать себя мучить, всего-навсего три.

Для начала усвойте, что вы и ваше тело — уникальны. Ваша сила в уверенности в себе, потому что разным людям нравится разная внешность, но всех привлекает уверенность.

Второе правило — не сравнивайте себя с другими. Ограничьте потребление контента, который вызывает у вас комплексы. Вы должны себя любить не за ту фигуру, которая у вас будет когда-то, а за ту, которая есть сейчас.

И наконец, научитесь получать удовольствие от того, что у вас есть уже сейчас.

«Напоминайте себе о том, что моложе вы уже не будете, что у вас две руки и две ноги и уже за это можно быть благодарными. И главное, помните, что хорошее отношение окружающих к вам начинается с вашей любви к себе», — написал Лабковский в своём Telegram-канале.

Лишить себя нормальной жизни можно не только в вечной погоне за мнимой красотой, но и переживая по пустякам. По мнению Михаила Лабковского, ваших нервов стоит только одна ситуация. Ко всему остальному можно научиться относиться спокойно.

Здоровье,Михаил Лабковский,
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