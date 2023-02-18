Скоро Масленица: как не набрать вес за праздничную неделю

«Первое правило того, кто хочет сохранить здоровый вес, — не переедать и отдавать предпочтение легким начинкам для блинов. Например, выбирать варенье с низким содержанием сахара и уменьшать жирность и порцию сметаны», — цитируют «Известия» эксперта.

Кроме того, калорийность блинов увеличивает добавление в тесто молока и яиц, а также большого количества сахара. Людям, которым важно ограничить калорийность рациона, рекомендуется готовить блины на воде и без добавления яичного желтка, а сахар заменить на низкокалорийные подсластители.