Врач рассказала о пользе чая без сахара

Чай максимально полезен для здоровья, если пить его без сахара и подсластителей. В таком виде напиток может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака, рассказала Терапевт Ольга Александрова в беседе с агентством «Прайм».

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По словам специалиста, если употреблять три чашки зеленого чая в день, можно снизить риск развития рака предстательной железы и эндометрия, также сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта. При этом уточняется, что чай не должен содержать сахар или сливки.