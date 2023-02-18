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2 часа назад

Врач рассказала о пользе чая без сахара

runews24.ru

Чай максимально полезен для здоровья, если пить его без сахара и подсластителей. В таком виде напиток может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака, рассказала Терапевт Ольга Александрова в беседе с агентством «Прайм».

Врач рассказала о пользе чая без сахара
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалиста, если употреблять три чашки зеленого чая в день, можно снизить риск развития рака предстательной железы и эндометрия, также сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта. При этом уточняется, что чай не должен содержать сахар или сливки.

Александрова добавила, что для снижения напряжения и усталости можно выпить чай со зверобоем. Также этот напиток может поднять настроение.

Здоровье,Ольга Александрова,
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