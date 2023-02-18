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1 час назад

Диетолог Павличенко назвала самый полезный продукт для поддержки иммунитета

Слово и Дело

Укрепить иммунитет поможет добавление в рацион квашеной капусты, заявила диетолог и кардиолог Светлана Павличенко.

Диетолог назвала самый полезный продукт для поддержки иммунитета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» Павличенко назвала квашеную капусту отличным пробиотиком. Этот продукт, по ее словам, является источником живых микроорганизмов, которые выполняют защитную функцию. Так, бифидо- и лактобактерии подавляют развитие патогенных микробов, создавая защитный барьер на слизистой оболочке кишечника.

Павличенко обратила внимание, что квашеная капуста лидирует среди овощей по содержанию витамина С, который необходим для укрепления иммунитета. Употребление этого продукта поможет защитить организм от хронического воспаления и оксидативного стресса, ускорит регенерацию тканей и выздоровление после болезни.

Здоровье,
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